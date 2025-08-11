Aguinaldo Fiestas Patrias para pensionados: ¿Quiénes reciben los más de $25 mil que entrega el IPS? - Chilevisión

Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a un aumento en el monto de su pensión, que se entrega directamente y sin postulación.
Queda muy poco para un nuevo 18 de septiembre, lo que trae buenas noticias para los pensionados que reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias 2025.
El monto que da el Instituto de Previsión Social (IPS) se entrega con la pensión correspondiente al mes de septiembre a quienes cumplan con los requisitos, sin necesidad de postulación.
El monto base que se entrega este año es de $25.280. El total se incrementará en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.
Este es un beneficio no imponible ni tributable por lo que está exento de descuentos previsionales y/o de salud.
Pensionados del IPS que reciben Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
Pensionados de las ex cajas de previsión, ISL, mutualidades, Dipreca, Capredena.
Beneficiarios de pensiones de reparación (Ley Rettig y Valech).
Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben PGU, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con garantía estatal.
Personas con Subsidio por Discapacidad