Hasta 80 mil: Estudiantes desde quinto básico pueden acceder al Bono Logro Escolar - Chilevisión

12/08/2025 20:54

Hasta 80 mil: Estudiantes desde quinto básico pueden acceder al Bono Logro Escolar

Este beneficio está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio.

El Bono Logro Escolar es un beneficio al cual no se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Este beneficio está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción. Además, las familias de los estudiantes deben pertenecer al 30% más vulnerable de la población chilena.

¿Cuáles son los montos del Bono Logro Escolar?

El Bono Logro Escolar tiene 2 tramos y para el año escolar 2025 los montos a pagar son los siguientes:

  • $82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
  • $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

¿Quiénes pueden acceder al Bono Logro Escolar?

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

  • Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Si la cartola hogar indica que estás dentro del 40%, no implica necesariamente que estés dentro del 30% más vulnerable, según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono.
  • Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.
  • Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.
  • Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2025?

El pago del Bono Logro Escolar 2025 está fijado para el mes de septiembre. A partir del 16 de ese mese podrás consultar si eres beneficiario en la plataforma que se habilitará en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

