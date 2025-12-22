Trabajador que recibió por error $165 millones gana nuevo juicio y no devolverá el dinero - Chilevisión

La Corte de Apelaciones de Santiago descartó el último argumento penal presentado por el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), empresa que aglomera marcas como San Jorge, Winter y La Preferida.

Un nuevo y gran triunfo se anotó el trabajador que en 2022 recibió por error $165.398.851 de parte de su empleador.

Cabe señalar que el trabajador, quien no ganaba más de 500 mil pesos mensuales había en un primer momento confirmado a su jefatura que iba a devolver el dinero, sin embargo, luego cambió de opinión y renunció.

Tras esto se inició una disputa legal, donde la empresa primero intentó configurar el delito de apropiación indebida, tesis que fue descartada por la justicia y el trabajador fue absuelto.

No obstante, y según lo informado por Diario Financiero, Cial volvió a la carga y presentó una acción para invalidar las resoluciones que absolvieron penalmente al trabajador.

Por este motivo se intentó recalificar los hechos como hurto por hallazgo, donde la mencionada compañía solicitó 540 días de presidio en su grado mínimo y una multa de 5 UTM.

Finalmente, la Corte de Apelaciones lo rechazó y mantuvo el fallo de descartar responsabilidad penal del exfuncionario.

La defensa del trabajador

Luego de que el caso diera la vuelta al mundo y se llegara a la justicia, el abogado del trabajador defendió que si bien se podía cuestionar la conducta ética de su cliente, en términos jurídicos no había cometido ningún delito.