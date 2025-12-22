 Trabajador que recibió por error $165 millones gana nuevo juicio y no devolverá el dinero - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en el Monumental: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por muerte de Milan y Martina Violento turbazo: Robaron más de $50 millones y dos Mercedes-Benz en casa del vicepresidente de la Sofofa “¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas” Gobierno pide la renuncia a director de la “Tía Rica” tras polémica por empeños a personas con antecedentes J.A. Kast valoró reunión con la expresidenta Bachelet: “Tenemos que trabajar unidos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/12/2025 13:13

Trabajador que recibió por error $165 millones gana nuevo juicio y no devolverá el dinero

La Corte de Apelaciones de Santiago descartó el último argumento penal presentado por el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), empresa que aglomera marcas como San Jorge, Winter y La Preferida. 

Un nuevo y gran triunfo se anotó el trabajador que en 2022 recibió por error $165.398.851 de parte de su empleador.

Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago descartó el último argumento penal presentado por el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), empresa que aglomera marcas como San Jorge, Winter y La Preferida. 

Cabe señalar que el trabajador, quien no ganaba más de 500 mil pesos mensuales había en un primer momento confirmado a su jefatura que iba a devolver el dinero, sin embargo, luego cambió de opinión y renunció. 

Tras esto se inició una disputa legal, donde la empresa  primero intentó configurar el delito de apropiación indebida, tesis que fue descartada por la justicia y el trabajador fue absuelto.

No obstante, y según lo informado por Diario Financiero, Cial volvió a la carga y presentó una acción para invalidar las resoluciones que absolvieron penalmente al trabajador.

Por este motivo se intentó recalificar los hechos como hurto por hallazgo, donde la mencionada compañía solicitó 540 días de presidio en su grado mínimo y una multa de 5 UTM.

Finalmente, la Corte de Apelaciones lo rechazó y mantuvo el fallo de descartar responsabilidad penal del exfuncionario.

La defensa del trabajador 

Luego de que el caso diera la vuelta al mundo y se llegara a la justicia, el abogado del trabajador defendió que si bien se podía cuestionar la conducta ética de su cliente, en términos jurídicos no había cometido ningún delito.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”

Una cámara capto el momento en que un ingeniero fue detenido por confeccionar armas importando materiales y piezas a través de la plataforma Amazon.

22/12/2025

Camilo Huerta huyó al ver las cámaras: Destapan por qué no ha hablado tras quiebre con Marité Matus

El exparticipante de Yingo no se quiso referir a su separación matrimonial ni a su supuesta relación con Valentina Roth. Cecilia Gutiérrez reveló el verdadero motivo por el cual estaría guardando silencio hasta ahora.

22/12/2025

Nuevos registros: Reconstruyen movimientos de Jorge Ugalde el día del triple crimen de La Reina

Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión, dio a conocer fotos y videos inéditos sobre el actuar del principal sospechoso en el asesinato de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y sus dos sobrinos.

22/12/2025

Tragedia en el Monumental: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por muerte de Milan y Martina

Desde Fiscalía indicaron que el tribunal destacó que ambos uniformados han colaborado con la investigación y que cuenta con irreprochable conducta anterior.

22/12/2025