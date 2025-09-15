 “Ok, jefa”: Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó - Chilevisión
"Ok, jefa, ahora voy": Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó
15/09/2025 23:17

“Ok, jefa, ahora voy”: Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó

Según acusó la empresa, el hombre se comprometió a regresar el dinero en formato vale vista, sin embargo, esto nunca pasó.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes la justicia absolvió a un trabajador que en 2022 recibió por error un sueldo de $165.398.851 por parte de su empleador y decidió no devolverlos.

Acorde a lo señalado la querella que presentó la empresa, el hombre notificó del error y se comprometió a regresar el dinero en formato vale vista, sin embargo, esto nunca pasó.

Las Últimas Noticias reveló la última conversación del trabajador con la jefa de logística de la empresa, en la que se muestran sus mensajes finales antes de dejar de responder, quedarse con el dinero y presentar su renuncia.

Los últimos mensajes del trabajador

El día en que el funcionario había quedado de ir a hacer el trámite al banco para devolver el dinero no contestaba los llamados, por lo que la jefa de logística decidió escribirle por WhatsApp.

"Hola Óscar ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Te dieron finalmente la info para el vale vista?", le preguntó a las 10.47 horas. A los pocos minutos este le respondió: "Hola jefa, recién estoy levantándome".

Una hora después, la jefa le volvió a escribir para recordarle el trámite, ante lo que él le respondió dos minutos después: "Ok, jefa, ahora voy".

Casi tres horas más tarde, a las 14:11, tras no tener respuestas del trabajador, la jefa volvió a escribir: ¿Cómo va todo, pudiste hacer el trámite?". 

Ese último mensaje no tuvo respuesta. Luego de esto, el hombre apagó su celular y presentó su carta de renuncia a la empresa mediante un abogado.

