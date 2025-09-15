 Renunció y no devolvió el dinero: Justicia absuelve a trabajador que recibió por error más de $165 millones - Chilevisión
15/09/2025 15:50

Renunció y no devolvió el dinero: Justicia absuelve a trabajador que recibió por error más de $165 millones

El sujeto tenía un salario de $500 mil, sin embargo, en aquella oportunidad se le pagaron  $165.398.851, tras lo cual el funcionario presentó su carta de renuncia a la empresa y no devolvió el dinero.

Este lunes, se conoció que el 1º Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a un trabajador que en 2022 recibió por error un millonario sueldo por parte de su empleador. 

Esta persona tenía un salario de $500 mil, sin embargo, en aquella oportunidad se le pagaron  $165.398.851, tras lo cual el funcionario presentó su carta de renuncia a la empresa y no devolvió el dinero.

Debido a esto, el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) -empresa que maneja las marcas San Jorge, La Preferida y Winter- se querelló por el delito de apropiación indebida.

Mientras que el abogado del trabajador defendió desde un inicio que si bien se podía cuestionar la conducta de su cliente, en términos jurídicos no había cometido ningún delito. 

Justicia absolvió a trabajador

Tras un juicio que duró tres años, el Diario Financiero informó que Lilian Sáez, juez titular del Juzgado de Garantía, absolvió al imputado. Veredicto que no cayó nada bien en la empresa, que buscará que se anule esa resolución.

Publicidad

