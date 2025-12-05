“Pero igual estás invitada”: Revelan que conocido rostro de TV sufrió feroz desaire en el Copihue de Oro - Chilevisión

A esta animadora le aseguraron el pasado 24 de noviembre que había ganado el Copihue de Oro dentro de la categoría donde estaba nominada y al día siguiente le comunicaron que había sido un error.

Este viernes, Cecilia Gutiérrez reveló que Pamela Díaz sufrió un feroz desaire por parte de la producción del Copihue de Oro y aseguró que se le dijo que había ganado cuando no fue así.

Pamela y su equipo habían comprado trajes a modo de juego para poder ir vestidos de la misma manera y al día siguiente, les habrían comunicado que todo se trató de un error.

¿Qué pasó con Pamela Díaz en el Copihue de Oro?

En el último capítulo de Plan Perfecto, Cecilia Gutiérrez expuso los chats que Pamela Díaz recibió, donde se le escribe a su asistente el día 24 de noviembre a través de WhatsApp: "¿Cómo estás? Buenas noticias, pero muy en off, entre nosotros please, que no se puede saber hasta el día de la entrega de los premios".

En esa misma línea, agregaron: "Sin Editar, el programa streaming de la Pamela Díaz, gano como 'Mejor Streaming' ¡Felicitaciones! Queremos recibir a Pamela con los brazos abiertos".

En ese mismo contexto, Gutiérrez indicó que además le pidieron los datos de ella y todo su equipo para asegurar los respectivos estacionamientos, por lo que parte de su equipo de trabajo compró el vestuario.

Un día después, el 25 de noviembre, la misma persona habría llamado por teléfono a Díaz y señaló: "Perdón, pero nos equivocamos y no te ganaste el Copihue (...) pero igual estás invitada, puedes venir", relató Gutiérrez.

La situación generó que finalmente Pamela Díaz decidiera no asistir al evento, mientras que la noticia generó cuestionamientos relacionados a las votaciones de los premios.

Revive el momento: