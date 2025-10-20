 “Emociona ver...”: Felipe Kast celebró el matrimonio de su hermano en compañía de Pamela Díaz - Chilevisión
20/10/2025 11:15

“Emociona ver...”: Felipe Kast celebró el matrimonio de su hermano en compañía de Pamela Díaz

La comunicadora posó junto a su cuñada Bárbara, su suegra, Cecilia e incluso se encontraban los hijos del senador en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Felipe Kast causó revuelo en redes sociales tras publicar registros del matrimonio de su hermano Tomás, al que asistió en compañía de Pamela Díaz, su pareja.

En la celebración también estuvieron presentes los hijos del senador y su hermana, Bárbara Kast, quien posó en múltiples fotografías con la comunicadora.

Felipe Kast y Pamela Díaz en matrimonio familiar

A través de su cuenta de Instagram, Felipe Kast escribió: "¡Vivan los novios! Ayer fue el matrimonio de mi hermano, Tomás Kast y Macarena Cornejo".

En esa misma línea, agregó: "Emociona ver tanto cariño y buenas vibras en toda la familia ¡Los mejores deseos, hermano! ¡El amor llegó a tu vida con una mujer maravillosa! Este año te van a pasar solo cosas buenas".

El matrimonio se realizó junto al círculo cercano de la pareja en la playa y en las fotografías que publicó el senador aparece Pamela Díaz abrazando a su cuñada, Bárbara Kast y en ellas también aparece su suegra, Cecilia Sommerhoff, quienes posan sonriendo a la cámara.

"Qué buenas fotos querido hermano. Muchas gracias por tanto cariño y alegría que nos dieron acompañándonos ayer", escribió Tomás Kast en dicha publicación, mientras que Bárbara señaló: "Una celebración preciosa, llena de amor y pura felicidad ¡Qué alegría ver tan felices a los novios y compartir un día tan lindo en familia!".

Finalmente, los usuarios en redes sociales destacaron el gesto de invitar a Pamela a un matrimonio familiar y señalaron: "Qué lindos se ven juntos, hacen una linda pareja", "Se ven realmente geniales" y "Viva el amor".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

