“Unos días de relajo”: La romántica escapada de Pamela Díaz y Felipe Kast a Torres del Paine - Chilevisión

Pamela Díaz y el senador Felipe Kast ya no esconden su romance y el pasado fin de semana se fueron de viaje a Torres del Paine, en la región de Magallanes.
A través de redes sociales, ambos compartieron fotografías de su escapada a la octava maravilla del mundo, donde hicieron un trekking con un numeroso grupo de personas, entre ellos Claudio Bravo y su esposa Carla Pardo.
"Disfrutando unos días de relajo, peopleeee", escribió Díaz en una publicación en Instagram.
En tanto, el parlamentario detalló que en esta ruta participaron personas provenientes de 11 países, como el excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga. "Un lugar mágico e inolvidable, donde siempre la naturaleza manda", comentó.
Si bien ninguno se etiquetó en sus respectivas cuentas, en uno de los videos compartidos por Kast se observa a La Fiera realizando senderismo.
Esto último llamó la atención de los usuarios, quienes no dejaron pasar la presencia de Pamela. "Presumiendo a su mujer", "no se separen nunca", "cuídame a Pamelita" y "buena compañía", fueron parte de las reacciones.