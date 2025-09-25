 Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica en edificio quemado en Santiago: Vecinos acusan que siguen pagando gastos comunes Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 12:19

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

Publicado por CHV Noticias

Simón Pesutic reveló una vergonzosa anécdota en el comienzo de su relación con la actriz Vivianne Dietz, que desató las risas de Pamela Díaz en su programa Sin Editar.

Durante la entrevista, la animadora preguntó al actor sobre "una vergüenza grande" durante su vida. "No sé si contar esto", sinceró de plano.

Pesutic recordó un incómodo episodio al comienzo de su pololeo con Dietz: "Nos quedamos un día a dormir en su casa y soñé que me estaba duchando. De repente me despierto, nos abrazamos y me dice 'está mojado acá'... Me meé".

La "mayor vergüenza" de Simón Pesutic

La historia descolocó a Pamela, quien reaccionó con un fuerte "¡nooo!" y se llevó las manos a la cara. "Qué heavy", comentó después.

"Yo creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor. O sea, seguir conmigo después de esa hue...", señaló Simón, a lo que La Fiera indicó: "Yo pensaría que se hace pipí siempre".

La conductora del espacio quiso saber más sobre el impasse de Pesutic, incluso le preguntó si ha conversado sobre esto con algún psicólogo.

"Es muy buena tu pregunta, porque no lo pensé", respondió el intérprete, quien reveló que durante su infancia sufría de insomnio.

Mira el momento acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025