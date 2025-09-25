Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz - Chilevisión

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

Simón Pesutic reveló una vergonzosa anécdota en el comienzo de su relación con la actriz Vivianne Dietz, que desató las risas de Pamela Díaz en su programa Sin Editar.

Durante la entrevista, la animadora preguntó al actor sobre "una vergüenza grande" durante su vida. "No sé si contar esto", sinceró de plano.

Pesutic recordó un incómodo episodio al comienzo de su pololeo con Dietz: "Nos quedamos un día a dormir en su casa y soñé que me estaba duchando. De repente me despierto, nos abrazamos y me dice 'está mojado acá'... Me meé".

La "mayor vergüenza" de Simón Pesutic

La historia descolocó a Pamela, quien reaccionó con un fuerte "¡nooo!" y se llevó las manos a la cara. "Qué heavy", comentó después.

"Yo creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor. O sea, seguir conmigo después de esa hue...", señaló Simón, a lo que La Fiera indicó: "Yo pensaría que se hace pipí siempre".

La conductora del espacio quiso saber más sobre el impasse de Pesutic, incluso le preguntó si ha conversado sobre esto con algún psicólogo.

"Es muy buena tu pregunta, porque no lo pensé", respondió el intérprete, quien reveló que durante su infancia sufría de insomnio.

