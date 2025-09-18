“Me costaba ver...”: Simón Pesutic reveló su inseguridad más grande al iniciar su carrera - Chilevisión

El actor relató que en sus primeras participaciones en teleseries se sentía incómodo cuando le pedían fotografías, ya que atravesaba un periodo de acné que afectaba su seguridad.

Simón Pesutic rememoró las inseguridades que enfrentó al iniciar su carrera actoral siendo niño.

El actor chileno participó como invitado en el pódcast Seré wn?, donde relató que, tras sus primeras apariciones en teleseries, comenzó a ser reconocido en la calle y constantemente le pedían fotos, una experiencia que le resultó bastante desafiante.

"Me generó un trauma"

"A mí me costaba mucho eso, porque yo tenía muchas espinillas, tenía acné", comenzó señalando el actor.

En esa línea, Pesutic indicó que "lo pasaba supermal, porque yo decía 'claro, salgo en la tele y qué sé yo, ahí me maquillan', pero igual me costaba ver estas escenas en el monitor".

"Me arrancaba un poco porque ahí eran como los inicios del HD, ahí se notaba, igual tenía harto", continuó.

El actor agregó que "de repente, me pasaba que la gente me pedía una foto, y me daba mucha vergüenza que me vieran la cara. Qué fuerte suena eso, pero me daba vergüenza, porque tenía muchas espinillas".

"Me hacía un montón de cosas. Lo pasaba mal porque me sentía superexpuesto de mi cara, andaba todo el rato mirándole la cara a otras personas (...) Me generó un trauma heavy", finalizó.