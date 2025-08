El tenso round entre Vivanne Dietz y youtuber que criticó a Simón Pesutic: “Me imagino lo frustrado..." - Chilevisión

El creador de contenido compartió un video con duros comentarios contra la interpretación de Pesutic en una teleserie, lo que despertó la furia de su pareja.

La actriz Vivianne Dietz salió en defensa de su pareja, Simón Pesutic y arremetió contra el youtuber Barón von Vonstar, conocido en redes como Analisheet, luego de que este criticara el trabajo del actor.

Todo comenzó cuando el comunicador posteó un video de una interpretación de Pesutic en una teleserie junto a un duro comentario: “Este es el peor borracho de la vida”, escribió.

Tras esto, la intérprete respondió a la ácida crítica en los comentarios e inició un tenso round entre ambos, sin embargo, al poco rato los comentarios fueron borrados.

La discusión entre Vivianne Dietz y youtuber

Respecto a la actuación de Pesutic como un personaje borracho, señaló que “parece un puto ACV (accidente cerebrovascular). ¿Qué mierda está pasando?”.

Fue en los comentarios de la publicación que Dietz salió a la defensa del actor y cuestionó: “¿Qué se siente estar tan obsesionado con una persona para hacerle todo el tiempo videos?”.

“Me imagino lo frustrado que debe estar alguien para dedicar su vida a criticar, y editar videitos qlos como quinceañero. Soporta”, agregó.

Por su parte, el creador de contenido le respondió: “En vez de alegar de una manera tan superficial y vacía no será mejor esforzarse en estudiar más? O por último dar un paso al costado para que tantos otros que sí tienen talento y la disposición de mejorar puedan usar esas plazas secuestradas?“.

Sin embargo, la conversación no quedó ahí y la actriz volvió a responder: “Ya, si, mañana mismo se va del canal para que hagas casting tú. Tienes toda la pinta de estar frustrado por ahí...".

¿“¿Yo? Yo hago videos y soy historiador. No actúo. Pero acá en mi Instagram hay miles que sí podrían entrar. Ojalá que renuncie y te recomiendo varios", fue la respuesta del youtuber.

“Además, no, revisa, tu gremio me apoya. El 80% no llega a fin de mes. Y ustedes millones apareciendo hasta en libros infantiles", sentenció.

Pese a que los comentarios fueron eliminados de la publicación, fueron varios los usuarios que alcanzaron a guardar el registro de lo que pasó.