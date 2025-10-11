 “Me echaron de 8 colegios”: Pamela Díaz recordó su adolescencia y proyectó su futuro - Chilevisión
11/10/2025 16:22

“Me echaron de 8 colegios”: Pamela Díaz recordó su adolescencia y proyectó su futuro

La Fiera señaló que desde muy temprana edad sabía lo que quería hacer con su vida, indicando que iba a ser una persona muy reconocida y famosa.

Pamela Díaz habló sobre sus comienzos en televisión y cómo ha enfrentando los desafíos de la industria durante estos años.

La modelo estuvo presente en el conversatorio "Mujeres que facturan" del Festival Ruidosa, donde señaló que “a los 14 años sabía que quería dedicarme a esto”.

"Voy a ser la más conocida"

En esa línea, la Fiera indicó que: “Me echaron de ocho colegios. En un momento me di cuenta que mi personalidad era muy fuerte; donde iba, hacía reír, hacía estupideces".

"Entonces dije: ‘¿Sabes qué? Voy a ser famosa’. Les juro que un día me paré y le dije a mi mamá: ‘Voy a ser la más conocida, me va a ir increíble, voy a tener un canal y nadie me va a mandar’”, continuó.

Díaz detalló que su familia “solo tenían que dejarme ser, porque yo no quería estudiar. Obviamente, me decían: ‘por último termina cuarto medio’, pero yo tenía clarísimo a dónde iba a llegar. No sabía cómo ni cuándo, pero quería ser famosa”.

Posteriormente la modelo indicó que “después ya no quería ser famosa, quería ganar plata. Me gustó la plata, pero después dije: ya, ¿qué armo? No había estudiado nada en la universidad, entonces hice el camino más largo”.

“Cuando me decían que no, yo le decía a esa persona: ‘yo te voy a contratar’, y te juro que así fue”, continuó.

“Ya no quiero plata, quiero hacer mi pega, quiero ser feliz. Lo estoy disfrutando. Tengo un equipo rico. Me gusta la disciplina y tengo un canal de YouTube en que me va bastante bien. No he cambiado mucho mi formato, más que seguir siendo lo que soy”, finalizó la comunicadora.

