Mon Laferte se suma al cartel de Ruidosa Fest 2025 en Parque O’Higgins - Chilevisión

La cantante chilena fue confirmada como parte del festival que se realizará el 11 y 12 de octubre, en dos jornadas con música en vivo, paneles y actividades culturales.

Ruidosa Fest 2025 sigue dando noticias que entusiasman al público. La organización confirmó que Mon Laferte formará parte de su line up y será la encargada de cerrar la jornada del domingo en el Parque O’Higgins. Reconocida por su voz inconfundible y su trayectoria internacional, la artista regresa a Chile para presentarse en un evento que busca ser mucho más que un festival de música.

Con este anuncio, Ruidosa suma una de las figuras más esperadas del continente a un cartel que ya estaba marcado por nombres de peso como Myriam Hernández, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Cami y Princesa Alba. Laferte, con múltiples nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, se ha transformado en un símbolo de la música latinoamericana y promete un show cargado de emoción y energía.

El festival, creado en 2016 por Francisca Valenzuela, se ha consolidado como una plataforma que impulsa la participación de mujeres y disidencias en la música. Además de los conciertos, ofrecerá paneles de conversación, ferias, humor y espacios de reflexión, construyendo una experiencia cultural integral para toda la familia.

Artistas confirmadas en Ruidosa Fest 2025

Mon Laferte

Myriam Hernández

Francisca Valenzuela

Javiera Mena

Cami

Princesa Alba

Nicole

Javiera Parra

Villano Antillano

Ms Nina

Supernova

Paula Rivas

Entremares

Otra Otra (banda infantil de Elisa Zulueta)

Más artistas como Daniela Millaleo, Akrilla, Chini.png, Javiera Electra, Masquemusica, Fran Maira y Laia

Entradas disponibles

Los tickets para Ruidosa Fest 2025 ya se encuentran a la venta a través de Puntoticket . La cita es el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Parque O’Higgins, en Santiago, con un encuentro que mezcla música, cultura y entretención pensado para todas las edades.