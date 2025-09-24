 Mon Laferte se suma al cartel de Ruidosa Fest 2025 en Parque O’Higgins - Chilevisión
Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Así ha reaccionado la oposición en Chile Emergencia en Metro de Santiago: Suspenden servicio en varias estaciones de Línea 1 Comando de Jeannette Jara responde a críticas de "demora" en entrega de programa: Anunciaron fecha "Soy un tipo de centro": Pollo Valdivia se desmarca de Jara y reveló su candidato en primera vuelta Preocupación por seguidilla de temblores este miércoles en el norte: Sismo alcanzó magnitud de 5,1
24/09/2025 12:04

Mon Laferte se suma al cartel de Ruidosa Fest 2025 en Parque O’Higgins

La cantante chilena fue confirmada como parte del festival que se realizará el 11 y 12 de octubre, en dos jornadas con música en vivo, paneles y actividades culturales.

Ruidosa Fest 2025 sigue dando noticias que entusiasman al público. La organización confirmó que Mon Laferte formará parte de su line up y será la encargada de cerrar la jornada del domingo en el Parque O’Higgins. Reconocida por su voz inconfundible y su trayectoria internacional, la artista regresa a Chile para presentarse en un evento que busca ser mucho más que un festival de música.

Con este anuncio, Ruidosa suma una de las figuras más esperadas del continente a un cartel que ya estaba marcado por nombres de peso como Myriam Hernández, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Cami y Princesa Alba. Laferte, con múltiples nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, se ha transformado en un símbolo de la música latinoamericana y promete un show cargado de emoción y energía.

El festival, creado en 2016 por Francisca Valenzuela, se ha consolidado como una plataforma que impulsa la participación de mujeres y disidencias en la música. Además de los conciertos, ofrecerá paneles de conversación, ferias, humor y espacios de reflexión, construyendo una experiencia cultural integral para toda la familia.

Artistas confirmadas en Ruidosa Fest 2025

  • Mon Laferte

  • Myriam Hernández

  • Francisca Valenzuela

  • Javiera Mena

  • Cami

  • Princesa Alba

  • Nicole

  • Javiera Parra

  • Villano Antillano

  • Ms Nina

  • Supernova

  • Paula Rivas

  • Entremares

  • Otra Otra (banda infantil de Elisa Zulueta)

  • Más artistas como Daniela Millaleo, Akrilla, Chini.png, Javiera Electra, Masquemusica, Fran Maira y Laia

Entradas disponibles

Los tickets para Ruidosa Fest 2025 ya se encuentran a la venta a través de Puntoticket. La cita es el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Parque O’Higgins, en Santiago, con un encuentro que mezcla música, cultura y entretención pensado para todas las edades.

