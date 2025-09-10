 ¿Nuevo amor? La confesión sentimental de Myriam Hernández a casi un año de su separación - Chilevisión
10/09/2025 17:17

¿Nuevo amor? La confesión sentimental de Myriam Hernández a casi un año de su separación

La cantante abrió su corazón a casi un año del mediático quiebre con Jorge Saint-Jean después de 35 años de matrimonio. "Quiero a alguien que me ame de verdad, que sea honesto", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Myriam Hernández habló de su actual situación amorosa a casi un año del quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean, quien además era su manager.

Todo ocurrió durante una entrevista con Tonka Tomicic en su programa en Radio Romántica. En medio de la conversación, la animadora confesó: "Myriam, yo estoy en el mercado, ¿y tú?".

Ante esto, la reconocida cantante detalló que "es tan difícil pensar en tener una vida distinta. Si me haces esta pregunta hace unos tres meses atrás, yo te habría dicho que me voy a quedar sola, porque eso sentía".

"Imagínate, después de 35 años de matrimonio, no me interesa estar conociendo a gente", sostuvo Hernández. Sin embargo, todo cambió tras una observación de sus hijos.

"Me sentía súper sola en mi casa, como que me quedó más grande. (Mis hijos me dijeron) 'Mamá, tú tienes que abrirte, nosotros vamos a estar felices'. Entonces, si hoy día me lo preguntas: sí, me abro a la posibilidad", sinceró la artista.

"Pero, ¿se atreven a invitar a Myriam Hernández?", preguntó Tonka, a lo que Myriam respondió: "Sí, pero a mí no me gusta aceptar invitaciones. Me siento extraña, le digo 'ponte a la fila'".

Myriam Hernández se abre al amor tras quiebre matrimonial

Luego de esta confesión, Tomicic, quien también está viviendo la soltería tras su mediática separación con Parived, expuso comentarios que ha recibido de su círculo cercano.

"Me dicen que la gente no se debe atrever a invitarme a salir y es verdad", señaló la conductora. "Me han dicho eso", confesó Hernández, y después señaló que "está la típica amiga que te dice 'te voy a presentar a un millonario'".

Finalmente, la cantante expresó que "si llega alguien, quiero que sea alguien que me ame de verdad, que sea honesto, sincero y, obviamente, que me dé mis gustos. Si una está resuelta en su vida, quiere obviamente a alguien que esté en lo mismo".

