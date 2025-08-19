Nuevo revés: Tonka Tomicic enfrentaría embargo por millonaria deuda con “La Cuca” - Chilevisión

Un lío judicial y un monto adeudado que asciende $183 millones de pesos tendrían a la animadora de TV nuevamente contra las cuerdas.

Tonka Tomicic se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez, al enfrentar un posible embargo por una millonaria deuda.

El medio Interferencia destapó que la animadora de TV podría perder sus bienes por deberle $183 millones de pesos a Gladys González, más conocida como "La Cuca".

La animadora de TV habría solicitado un cuantioso préstamo a la empresaria, añade el citado medio, para costear una operación de su madre.

Todo parecía ir bien e incluso Tomicic alcanzó a pagar un porcentaje de la deuda —la totalidad de la cuota 23 y parte de la 24— antes de frenar el proceso y dejar de cancelarla.

Según documentos publicados por el citado medio y recogidos en Plan Perfecto, eso "activó la cláusula de aceleración y convirtió la deuda en inmediatamente exigible".

"El 11 de julio de 2025 fue notificada en su domicilio de Las Condes del mandamiento de ejecución y embargo dictado el 19 de junio. Al no pagar en el acto, quedó habilitada la vía para embargar sus bienes", señala el escrito.

Así, el 23.° Juzgado Civil de Santiago aún se encuentra tramitando una demanda ejecutiva ingresada por la propia González, buscando la restitución del monto en una sola cuota.

Por su parte, la defensa de Tomicic busca llegar a un acuerdo para dividir la deuda en cuotas, aunque al existir ya el antecedente de no pago podría dificultar la solicitud.

¿Cómo se expresaría el embargo? Todo indica que el sueldo de la animadora en su nuevo canal podría verse retenido, al no tener bienes.

