Subsidio al Empleo Joven: Consulta con tu RUT si recibes el pago hoy mismo - Chilevisión

El último día hábil de cada mes, el Estado de Chile lleva a cabo el pago del Subsidio de Empleo Joven, un beneficio dedicado a trabajadores de ciertas edades que cumplan una serie de requisitos.

Este martes 30 de diciembre es el día más esperado para los beneficiarios del pago del Subsidio al Empleo Joven (#SEJ), pues se llevará a cabo el pago del beneficio estatal.

Este aporte, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), es entregado a trabajadores dependientes como independientes que cumplan algunos requisitos.

Requisitos: Así accedes al pago del Subsidio al Empleo Joven

Para recibir el Subsidio al Empleo Joven, el/la postulante debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 25 años.

Estar trabajando de manera dependiente y/o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares)

(según el Registro Social de Hogares) Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

en caso de tener 21 años o más. Tener al día los pagos de cotizaciones de pensión y salud.

En el caso de haber optado por pagos provisionales mensuales (modalidad de pago mensual), debes acreditar una renta bruta mensual inferior a $662.348. En caso de que hayas optado por la modalidad de pago anual, tu renta bruta anual debe ser inferior a $7.948.180.

No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos, o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

¿Tienes dudas? Consulta con tu RUT si te corresponde el SEJ

Si tienes dudas sobre si te corresponde el pago, puedes consultar sobre tu caso particular en el sitio web de Sence dedicado a ello.

Subsidio al Empleo Joven: Calendario de pagos

El pago del Subsidio al Empleo Joven se realiza de dos formas: mediante un pago mensual o anual. Si optas por la opción mensual, el dinero se entregará con un desfase de tres meses.

Por tanto, si postulaste en septiembre de este año, recibirás el pago este martes 30 de diciembre. Si postulaste después, debes sumar tres meses a la fecha de postulación y conocerás el mes de pago.

Recuerda que, en el caso de los pagos mensuales, estos siempre se realizarán el último día hábil de cada mes.