Alerta Roja en Vichuquén: 3 viviendas y más de 200 hectáreas han sido consumidas por las llamas - Chilevisión

 Alerta Roja en Vichuquén: 3 viviendas y más de 200 hectáreas han sido consumidas por las llamas
15/02/2026 09:51

Alerta Roja en Vichuquén: 3 viviendas y más de 200 hectáreas han sido consumidas por las llamas

Hasta el momento solo habría una persona lesionada, el cual es un brigadista de Conaf que resultó herido en el siniestro.

Publicado por Josefina Vera

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó esta mañana los detalles del incendio forestal que afecta a la comuna de Vichuquén, en la región del Maule.

Con más de 200 hectáreas consumidas por las llamas, las autoridades decidieron mantener la Alerta Roja en el sector por las condiciones del siniestro.

Detalles del incendio en Vichuquén

Desde Senapred indicaron que las llamas que mantienen en Alerta Roja a Vichuquén por las últimas 14 horas, se mantienen en combate.

Asimismo, se reportó preliminarmente, que tres viviendas afectadas se mantienen en evaluación. Además, un brigadista de Conaf resultó lesionado y posteriormente trasladado vía aérea para recibir atención médica.

Hasta ahora, bomberos de Curepto, Rauco, Curicó, Molina, Constitución, Talca, Pelarco y Llico, y brigadas de Arauco se encuentran en el lugar intentando apagar el fuego.

