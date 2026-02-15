Cristián Arriagada emociona en foto junto a su hijo por San Valentín y redes destacan parecido con Javiera Suárez - Chilevisión

El viudo de la comunicadora compartió una imagen en su cuenta de Instagram y los usuarios destacaron el gran parecido de Pedro Milagros con su madre.
El doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, emocionó a sus seguidores este 14 de febrero con una especial publicación por el día de San Valentín.
A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece junto a su hijo, Pedro Milagros, y su mascota.
“Feliz día de San Valentín”, escribió el cirujano.
La imagen rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios por usuarios que destacaron el evidente parecido del niño con su madre.
“Que grande que esta es igualito a su madre”, “en un momento ví a Javiera en Pedrito, la verdad es hermoso” y “qué está hermoso su hijito, es igual a su mamita”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación.
Cabe recordar que Javiera Suárez falleció en 2019, luego de enfrentar una larga batalla contra el cáncer.