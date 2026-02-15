 Cristián Arriagada emociona en foto junto a su hijo por San Valentín y redes destacan parecido con Javiera Suárez - Chilevisión
Minuto a minuto
Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar sectores de Vichuquén por incendio forestal A 30 años del crimen: Decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamante por homicidio de madre e hijo Hospital El Carmen condena agresiones de sus guardias: Golpeaban y arrastraban a personas en situación calle Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/02/2026 11:10

Cristián Arriagada emociona en foto junto a su hijo por San Valentín y redes destacan parecido con Javiera Suárez

El viudo de la comunicadora compartió una imagen en su cuenta de Instagram y los usuarios destacaron el gran parecido de Pedro Milagros con su madre.

Publicado por CHV Noticias

El doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, emocionó a sus seguidores este 14 de febrero con una especial publicación por el día de San Valentín.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece junto a su hijo, Pedro Milagros, y su mascota.

“Feliz día de San Valentín”, escribió el cirujano.

La imagen rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios por usuarios que destacaron el evidente parecido del niño con su madre.

“Que grande que esta es igualito a su madre”, “en un momento ví a Javiera en Pedrito, la verdad es hermoso” y “qué está hermoso su hijito, es igual a su mamita”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación.

Cabe recordar que Javiera Suárez falleció en 2019, luego de enfrentar una larga batalla contra el cáncer.

La postal de Pedro Milagros

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

Yamila Reyna reacciona a dichos de Américo en show: “Hay que ser demasiado imbécil...“

La comediante no tuvo pelos en la lengua para responder al mensaje del cantante previo a su show en Palmilla.

15/02/2026

Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad

Desde la Autopista Santiago-Valparaíso notificaron que la pista derecha en dirección a la ciudad puerto se encuentra restringida mientras trabaja personal de emergencia.

15/02/2026

Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central

Hasta el momento no se reportan víctimas y el perímetro del inmueble se encuentra cerrado.

15/02/2026

El motor se desprendió del auto: Conductor ebrio protagoniza violento accidente en centro de Santiago

Dos personas resultaron heridas producto de la fuerza del choque y fueron trasladadas a la posta central.

15/02/2026