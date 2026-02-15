Cristián Arriagada emociona en foto junto a su hijo por San Valentín y redes destacan parecido con Javiera Suárez - Chilevisión

El viudo de la comunicadora compartió una imagen en su cuenta de Instagram y los usuarios destacaron el gran parecido de Pedro Milagros con su madre.

El doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, emocionó a sus seguidores este 14 de febrero con una especial publicación por el día de San Valentín.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece junto a su hijo, Pedro Milagros, y su mascota.

“Feliz día de San Valentín”, escribió el cirujano.

La imagen rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios por usuarios que destacaron el evidente parecido del niño con su madre.

“Que grande que esta es igualito a su madre”, “en un momento ví a Javiera en Pedrito, la verdad es hermoso” y “qué está hermoso su hijito, es igual a su mamita”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación.

Cabe recordar que Javiera Suárez falleció en 2019, luego de enfrentar una larga batalla contra el cáncer.

La postal de Pedro Milagros