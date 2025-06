“Hoy vuelve a llover”: Viudo de Javiera Suarez compartió íntimo recuerdo a seis años de su muerte - Chilevisión

El doctor Cristián Arriagada usó sus redes sociales para publicar una imagen de la periodista y su hijo, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

El viudo de Javiera Suárez, Cristián Arriagada conmemoró los seis años del fallecimiento de la periodista junto a un recuerdo con su hijo, Pedro Milagro.

A través de sus redes sociales, el doctor dedicó un emotivo mensaje a la comunicadora que murió luego de una larga batalla contra el cáncer.

“Seis años han pasado, y la lluvia vuelve a caer en tu memoria. Hoy vuelve a llover, igual que aquel día en que te fuiste. El mismo cielo gris, la misma tristeza suave”, escribió.

Cristián Arrigada acompañó sus palabras con un íntimo registro de Javiera Suárez caminando junto a su hijo.

“Entre tantos recuerdos juntos, hoy encontré esta foto: tú y Pedro, tomados de la mano, caminando juntos entre el silencio del bosque. Tú guiándolo con amor, y él mirándote con esa confianza absoluta”, recordó.

Sobre Pedro destacó que “aunque ha crecido desde entonces, él todavía te lleva dentro; en su sonrisa, en su fuerza, en su ternura silenciosa. Hoy, mientras cae la lluvia otra vez, sentimos tu presencia en cada gota. No te has ido, solo te has transformado”.

“Seis años han pasado, pero sigues más presente que nunca. Presente en la lluvia. Presente en nuestros corazones. Presente para siempre con Pedro y conmigo”, cerró.

El sentido mensaje para Javiera Suárez