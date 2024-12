Cristian Arriagada, viudo de Javiera Suárez, reveló desconocido vínculo con María Luisa Godoy - Chilevisión

María Luisa Godoy dio a conocer este lunes que pasó semanas de verdadera angustia al ser intervenida debido al diagnóstico de un melanoma maligno.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos (las células que dan a la piel su color bronceado o marrón) comienzan a crecer fuera de control.

Es mucho menos frecuente que otros tipos de cánceres de piel y, a la vez, es más peligroso porque tiene mayor probabilidad de que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo.

"Me angustió mucho pensar en un mal escenario para mis niños" y "sentí que la muerte me pasó por la nariz", fue parte de lo que reveló la animadora en entrevista con Revista Velvet.

María Luisa Godoy: "Hoy estoy bien, no tengo nada"

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, ahondó en sus motivos para hacer público lo que vivió los últimos meses y aseguró que "quiso contarlo para ayudar a visibilizar un tema que está latente y que no somos tan conscientes, como protegerse del sol".

"Hoy estoy bien, no tengo nada ya. Fue una alerta de que el autocuidado es importante, de revisarse los lunares, hacerse las mamografías, los Papanicolau", expresó la comunicadora.

"Soy una persona que me cuesta harto pedir ayuda. Y todos los resultados de mis exámenes han llegado estando al aire en el matinal... y yo me empiezo a poner a llorar y le paso el teléfono para que él me lea los resultados", dijo también, en alusión a Eduardo Fuentes.