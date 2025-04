“Le pegué”: Gonzalo Valenzuela reveló polémico ofrecimiento del Chino Ríos - Chilevisión

Ríos y Valenzuela se conocían desde hace años, puesto que el ex tenista nacional tuvo una relación amorosa con la hermana del actor.

Gonzalo Valenzuela reveló que hace años llamó la atención de Marcelo "Chino" Ríos, quien le ofreció una pelea formal de boxeo con polémica incluida.

El actor estuvo en el podcast Porcell TV, donde reveló que conoce al ex tenista nacional desde hace mucho tiempo, e incluso destacó las cualidades humanas de Ríos: "Es lo máximo el Marcelo", aseguró.

¿Chino Ríos le ofreció pelear a Gonzalo Valenzuela?

"Una vez el Chino me llamó, lo conozco porque pololeó con mi hermana cuando era pendejo... y una vez le pegué, sí, hace muchos años", admitió Valenzuela.

En esa misma línea, Gonzalo comentó que estos hechos ocurrieron en 2016 cuando abrió su club de boxeo "Ringo": "El Chino me dijo: 'mira me dijeron que eras bueno para los combos ¿Por qué no hacemos una pelea? Llenamos un estadio, primero nos hacemos mierda por redes sociales'".

La idea de Ríos era que Valenzuela pudiese realizar peleas de boxeo en estadios, como ocurre en Argentina, donde se suele utilizar el Luna Park.

Al respecto, Valenzuela contestó: "Ahí le mandé un mensaje y le dije: 'Mira Chino, yo feliz, pero ¿Tú pelearías solo conmigo? ¡Mides 1,70 hu...!'".

La contestación habría molestado a Chino Ríos, quien según el relato de Valenzuela insistió en que entrenaba todos los días y aunque lo intentó, el proyecto no se dio.