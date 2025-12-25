Alerta Roja en Maule: Incendio forestal ha consumido dos casas y más de mil hectáreas - Chilevisión

Con seis focos a nivel nacional, los dos más importantes se concentran en la región del Maule.

Dos focos de incendios forestales afectan actualmente a la región del Maule, los que han afectado más de mil hectáreas en la región.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detallaron que son seis los focos que afectan a nivel nacional, siendo los dos que afectan en el Maule los más importantes.



Uno ha sido nombrado "Cerro Maule", en la comuna de Maule, que ya lleva 1.127 hectáreas quemadas, además de dos viviendas y dos bodegas en Santa Rosa. En el lugar trabajan 5 máquinas pesadas, 6 aviones cisterna, 2 helicópteros, 1 avión de coordinación y 2 Brife.

El segundo siniestro, llamado Vara Gruesa en la comuna de Linares, ha afectado 34 hectáreas y ya se encuetra controlado.