 Alerta Roja en Maule: Incendio forestal ha consumido dos casas y más de mil hectáreas - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta Roja en Maule: Incendio forestal ha consumido dos casas y más de mil hectáreas Diputados UDI evalúan AC contra ministro Grau por norma que restringe despidos de funcionarios Incendio en cité de Quinta Normal obligó a evacuar a 24 personas durante la madrugada VIDEO | Captan trágico accidente de joven TENS que murió en La Pintana: Conductor huyó del lugar “Es un rol que vale la pena”: Vocera de Kast defendió cargo de Primera Dama tras dichos de Karamanos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/12/2025 13:09

Alerta Roja en Maule: Incendio forestal ha consumido dos casas y más de mil hectáreas

Con seis focos a nivel nacional, los dos más importantes se concentran en la región del Maule.

Publicado por CHV Noticias

Dos focos de incendios forestales afectan actualmente a la región del Maule, los que han afectado más de mil hectáreas en la región. 

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detallaron que son seis los focos que afectan a nivel nacional, siendo los dos que afectan en el Maule los más importantes. 

Uno ha sido nombrado "Cerro Maule",  en la comuna de Maule, que ya lleva 1.127 hectáreas quemadas, además de dos viviendas y dos bodegas en Santa Rosa. En el lugar trabajan 5 máquinas pesadas, 6 aviones cisterna, 2 helicópteros, 1 avión de coordinación y 2 Brife.

El segundo siniestro, llamado Vara Gruesa en la comuna de Linares, ha afectado 34 hectáreas y ya se encuetra controlado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Sueldo mínimo en Chile tendrá aumento a partir de 2026: Conoce los montos oficiales

Lo último

Lo más visto

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025

Stranger Things 5: Conoce la hora exacta EN CHILE del estreno del Volumen 2 en Netflix

Netflix estrenará hoy tres episodios de la quinta temporada, dejando la historia casi completa antes del capítulo final, que llegará el 31 de diciembre.

25/12/2025

“No la reconocí”: Kel Calderón impacta en TikTok por supuesto retoque estético

La influencer apareció en un registro promocionando su colección de maquillaje, pero usuarios de redes sociales advirtieron algunos cambios en su rostro y hasta especularon con un posible cambio estético.

24/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025