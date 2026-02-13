 “La pega sana”: Don Rorro de Sinergia dividió a usuarios por mensaje de apoyo a Américo tras quiebre - Chilevisión
13/02/2026 16:08

“La pega sana”: Don Rorro de Sinergia dividió a usuarios por mensaje de apoyo a Américo tras quiebre

El músico Rodrigo Osorio reaccionó a una reciente publicación del cantante de cumbia y lo tildó como "maestro de maestros". El comentario provocó diversas reacciones en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Rodrigo "Don Rorro" Osorio, vocalista y líder de la banda Sinergia, generó opiniones divididas por un comentario a Américo, luego de que se diera a conocer el quiebre del cantante con Yamila Reyna.

A través de Instagram, el intérprete de Te Vas publicó una extensa reflexión tras revelarse una serie de informaciones sobre su ruptura con la actriz.

Mensaje de Don Rorro a Américo dividió a usuarios

Dentro de las personas que reaccionaron a la publicación estuvo Osorio, quien además es presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

"Foco, foco, tiene que puro enfocarse, maestro de maestros. Eres un grande de la cumbia latinoamericana. La pega sana", escribió Don Rorro, provocando diversas reacciones en los usuarios.

Si bien varios apoyaron el mensaje del músico, otros derechamente lo criticaron por su respaldo en medio de las acusaciones en contra del cantante tropical.

"La pega sana, pegar no sana", escribió una usuaria, a lo que el líder de Sinergia respondió: "Por supuesto, pega = trabajo y eso es lo que sana, enfocarse en el trabajo".

"Tu comentario no aporta en nada", "ir a terapia y buscar ayuda profesional, eso sana" y "sana hacerse cargo de las sombras y pedir ayuda", fueron parte de las reacciones de otras personas.

Revisa el mensaje acá:

Publicidad

