Familia de Punitaqui culpa a empresa eléctrica por incendio: Compañía descarta tener responsabilidad - Chilevisión

Una familia de la comuna de Punitaqui, región de Coquimbo, realizó una grave denuncia. Afirma que su casa sufrió un incendio debido a un corte eléctrico en un poste de la vía pública.

Este alumbrado pertenece a la empresa CGE, la cual señaló que no dispone de antecedentes que indiquen que la causa del siniestro tenga origen en instalaciones de la compañía. Además, aseguraron que sus propias instalaciones resultaron afectadas por el siniestro.

Yennifer Calderón, la denunciante, conversó con CHV Noticias e indicó que el día 26 de enero, cerca de las 15:30 horas, se produjo el incendio que destruyó por completo el segundo piso de su casa, donde vive junto a su esposo e hijos.

"El poste colindante a mi casa hizo un corto cortocircuito y empezó a tirar chispas. Eso provocó un incendio en mi casa", afirmó la afectada, que también agregó que la municipalidad envió a un electricista, quien realizó un informe y determinó que el origen del incendio no fue en la vivienda.

La mujer manifestó que fue a CGE a poner un reclamo, pero no ha obtenido respuesta. "Ni siquiera han venido a realizar alguna investigación y yo necesito reconstruir mi casa. Se quemó todo el segundo piso y el primero quedó inundado, se mojó todo".

Por este motivo, Yennifer hizo la denuncia en Fiscalía, donde además se envió el parte policial el día del incendio, ya que desesperadamente busca solución para poder para reconstruir su hogar.

"Mis amigos y familia me han ayudado a limpiar mi casa. Estuve tres días durmiendo en la casa de una vecina, pero ahora ya estoy en mi casa. El pueblo completo me ha ayudado haciendo colectas, lotas y una lucatón, pero yo necesito que la empresa se haga cargo de los daños estructurales y psicólogicos", cerró la denunciante.

