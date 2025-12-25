Detienen a conductor en la Ruta 68: Fue sorprendido circulando a casi 200 km/h - Chilevisión

La velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros por hora.

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido circulando en la Ruta 68 a casi 200 kilómetros por hora, pese a que la máxima es de 120 km/h.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 horas del miércoles 24, en instancias donde carabineros realizaba controles de velocidad en carretera a la altura de kilómetro 52, dirección oriente hacia Santiago.

Desde Carabineros indicaron que el detenido es un hombre sin antecedentes policiales, cuyo vehículo marcó 193 km/h en el dispositivo láser de medición de velocidad.

El capitán Eduardo Oyarce, de la Tenencia de Carretera de Curacaví, señaló que el hombre fue detenido por conducción temeraria, lo que describió como una "conducta extremedamente arriesgada e imprudente, exponiendo la integridad no solo del conductor, sino que también de terceras personas que hacen uso de las vías"