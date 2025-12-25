“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf - Chilevisión

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

Pangal Andrade llamó la atención de sus seguidores al compartir un enigmático mensaje en redes sociales en la antesala de Navidad.

A través de una historia de Instagram, el deportista extremo saludó por las fiestas y agradeció el apoyo de quienes han estado con él “en las buenas y en las malas”, frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

El mensaje fue interpretado por muchos como una referencia al momento que atraviesa luego de que se confirmara que deberá enfrentar una formalización en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego al interior del Parque Nacional Hornopirén.

Junto a una foto de su hija recién nacida, el chico reality comenzó señalando: "Quiero desearles a todos una feliz Navidad. Gracias de corazón por seguirme y acompañarme, porque ustedes lo son todo para mí".

"Los que me conocen saben quién soy y cómo soy, y por eso mismo gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas", continuó.

Andrade finalizó indicando: "Nunca dejen de creer en ustedes, créanse el cuento, porque pueden ser y hacer lo que quieran si trabajan por ello y no se rinden. Gracias por el cariño y el apoyo siempre. Feliz navidad".

Antecedentes de la denuncia de Pangal Andrade

Hay que recordar que Pangal Andrade quedó bajo investigación penal luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentara una denuncia por un presunto uso ilegal de fuego durante la grabación de un programa en el Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos.

El hecho habría ocurrido el 26 de marzo de 2025 y está siendo indagado por el Ministerio Público, que ya fijó una audiencia de formalización para febrero de 2026.

Según Conaf, el equipo habría encendido fuego al interior del área protegida, lo que está prohibido por la Ley 20.653. La denuncia involucra a Andrade y a otros siete integrantes de la producción. Ese mismo día, la grabación debió suspenderse debido al brusco empeoramiento de las condiciones climáticas, lo que provocó cuadros de hipotermia y obligó a solicitar un rescate aéreo.

Desde la producción del programa rechazaron la acusación, asegurando que nunca se hizo fuego dentro del parque y que no han sido notificados formalmente de un proceso penal.

Mira la historia a continuación: