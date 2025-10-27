"Primer encuentro con mi hermanita": La tierna reacción de la mascota de Pangal Andrade al conocer a su hija recién nacida - Chilevisión

El video fue publicado a través de la cuenta de Instagram de la mascota, la cual es manejada por Pangal.

Estos días causó furor en redes sociales un video de Bagual, el perro de Pangal Andrade, conociendo a Alanna, la primera hija del chico reality junto a su pareja Melina Noto.

En el registro, se puede apreciar a la mascota del deportista extremo oler a la bebé para luego ladrarle, momento en que Pangal se ríe y lo reprende tiernamente.

El tierno registro fue acompañado por la descripción: "Primer encuentro con mi hermanita".

Mira el video a continuación: