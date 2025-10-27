 "Primer encuentro con mi hermanita": La tierna reacción de la mascota de Pangal Andrade al conocer a su hija recién nacida - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno confirma cuánto bajarán las boletas de la luz tras nuevo acuerdo con generadoras “Yo misma lo llevé a PDI”: Hermana de Krishna revela que se juntó y entregó a uno de los detenidos en crimen de la joven Detenido acusa discusiones por microtráfico: Revelan causa de muerte de joven en supuesto secuestro extorsivo en Temuco Kast y Jara empatados: Así se encuentran las preferencias presidenciales según Encuesta CEP Último detenido fue clave: PDI revela cómo encontraron cuerpo de Krishna en Calera de Tango
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/10/2025 09:15

"Primer encuentro con mi hermanita": La tierna reacción de la mascota de Pangal Andrade al conocer a su hija recién nacida

El video fue publicado a través de la cuenta de Instagram de la mascota, la cual es manejada por Pangal.

Publicado por CHV Noticias

Estos días causó furor en redes sociales un video de Bagual, el perro de Pangal Andrade, conociendo a Alanna, la primera hija del chico reality junto a su pareja Melina Noto.

En el registro, se puede apreciar a la mascota del deportista extremo oler a la bebé para luego ladrarle, momento en que Pangal se ríe y lo reprende tiernamente.

El video fue publicado a través de la cuenta de Instagram de Bagual, la cual es manejada por Andrade.

El tierno registro fue acompañado por la descripción: "Primer encuentro con mi hermanita".

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025