“Llega al corazón”: El tierno registro que compartió Pangal tras el nacimiento de su hija - Chilevisión

El deportista extremo publicó un video en su cuenta de Instagram donde agradeció a sus seguidores y al equipo médico que estuvo presente en el nacimiento de su hija Alanna.

Pangal Andrade utilizó sus redes sociales para agradecer al equipo médico que estuvo presente en el nacimiento de su hija y a sus seguidores por los mensajes de apoyo.

Hay que recordar que el pasado 22 de octubre Melina Noto y Pangal Andrade se convirtieron en padres con el nacimiento de la primera hija de ambos, Alanna.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Gracias por el cariño, la dedicación y el profesionalismo"

A través de una publicación de Instagram que mostraba el camino de la pareja junto a su hija a su hogar, el chico reality dedicó unas tiernas palabras en honor al equipo médico que estuvo en el nacimiento de Alanna.

“Hoy quiero dar las gracias de corazón a todo el equipo de la clínica por el cariño, la dedicación y el profesionalismo con que nos acompañaron en este momento tan importante de nuestras vidas. Gracias por cuidar de mi hija y de su mamá con tanto amor, por hacernos sentir tranquilos y en las mejores manos", partió señalando Andrade.



En esa línea, también agradeció a sus seguidores, indicando: "Quiero agradecer a toda la gente que nos ha mandado mensajes llenos de cariño y buena energía. De verdad se siente ese amor, y llega al corazón".



"Ya estamos en casa, felices, con nuestra hija en brazos, viviendo el comienzo de una nueva etapa que nos tiene emocionados y agradecidos por tanto. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento tan especial", finalizó el deportista extremo.

Mira el video a continuación: