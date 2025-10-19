“Estoy muy cansada”: Meli Noto desmintió rumores de parto tras 40 semanas y 2 días de gestación - Chilevisión

La comunicadora dejó de publicar contenido en redes sociales durante 24 horas, y sus seguidores enloquecieron pensando que su hija ya había nacido.

Este domingo, Melina Noto reapareció en redes sociales tras 24 horas de inactividad y desmintió que haya dado a luz a su primera hija junto con Pangal Andrade.

La comunicadora ya tiene 40 semanas y 2 días de gestación, por lo cual está en la recta final de su embarazo y desclasificó que el proceso de término de su embarazo no ha sido del todo fácil.

¿Cuándo nace la hija de Melina Noto y Pangal Andrade?

A través de su cuenta de Instagram, Noto comentó: "Créanme que a mí me encantaría decirles que no subo historias porque nació, pero no. Todavía estamos acá".

La comunicadora aprovechó la instancia para desear un feliz día de las madres, dado que en Argentina, su país natal, se celebra este domingo y agregó: "Deberíamos tener dos, tres, cuatro, cinco días al año con el trabajo que es traer una personita al mundo".

En esa línea sincerpo que "por acá estamos muy cansadas, por eso me ha costado compartirles un poco más, pero ya estamos ad portas".

Revisa la publicación de Instagram: