 “Estoy muy cansada”: Meli Noto desmintió rumores de parto tras 40 semanas y 2 días de gestación - Chilevisión
Minuto a minuto
Formalizan por secuestro a Juan Beltrán, principal sospechoso de desaparición Krishna Aguilera Remonta Matthei: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano Elecciones 2025: Encuesta LCN pronostica empate técnico entre Kast, Matthei y Kaiser “Problemas de índole familiar”: Surgen nuevos antecedentes tras hallazgo de cuerpos en La Reina Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/10/2025 11:27

“Estoy muy cansada”: Meli Noto desmintió rumores de parto tras 40 semanas y 2 días de gestación

La comunicadora dejó de publicar contenido en redes sociales durante 24 horas, y sus seguidores enloquecieron pensando que su hija ya había nacido.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Melina Noto reapareció en redes sociales tras 24 horas de inactividad y desmintió que haya dado a luz a su primera hija junto con Pangal Andrade.

La comunicadora ya tiene 40 semanas y 2 días de gestación, por lo cual está en la recta final de su embarazo y desclasificó que el proceso de término de su embarazo no ha sido del todo fácil.

¿Cuándo nace la hija de Melina Noto y Pangal Andrade?

A través de su cuenta de Instagram, Noto comentó: "Créanme que a mí me encantaría decirles que no subo historias porque nació, pero no. Todavía estamos acá".

La comunicadora aprovechó la instancia para desear un feliz día de las madres, dado que en Argentina, su país natal, se celebra este domingo y agregó: "Deberíamos tener dos, tres, cuatro, cinco días al año con el trabajo que es traer una personita al mundo".

En esa línea sincerpo que "por acá estamos muy cansadas, por eso me ha costado compartirles un poco más, pero ya estamos ad portas".

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca la Noche de Museos 2025: Conoce qué lugares podrás visitar en la RM

Lo último

Lo más visto

“Problemas de índole familiar”: Surgen nuevos antecedentes tras hallazgo de cuerpos en La Reina

El padre vivía en Isla de Maipo y se habría encontrado en el lugar para cuidar a sus hijos, dado que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios,

19/10/2025

“Enamorándome...”: Publicación de Fran Virgilio desata furor en sus seguidores

Actualmente, la influencer se encuentra en Estados Unidos visitando a su familia, por lo que compartió una serie de fotos del viaje con una curiosa descripción.

19/10/2025

Zamarreo, patada y vasos volando: Revelan VIDEO de la pelea entre Isi Glock y Diego Pánico

"¡Eres una colgada!", gritó Diego Pánico, luego de que Isi Glock le propinara un zamarreo, una patada y lanzara un vaso hacia el influencer.

19/10/2025

Michele Jankelevich entregó detalles de cómo equilibró sus estudios, el trabajo y la maternidad

La ingeniera civil y esposa de Gabriel Peralta cursó el Executive MBA durante dos años, con clases los viernes y sábados.

19/10/2025