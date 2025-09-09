 “Encontramos la solución”: Pangal Andrade sorprendió a Melina Noto con especial regalo para su bebé - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | “Quedamos atónitos”: Asombro por avistamiento de inusual pudú albino en los bosques de Chiloé “Planeaba irse a una comuna más segura”: La decisión que no logró cumplir hombre asesinado en Lampa Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/09/2025 16:04

“Encontramos la solución”: Pangal Andrade sorprendió a Melina Noto con especial regalo para su bebé

El exchico reality tuvo una idea para resolver una situación que les generaba problema ante la inminente llegada de Alanna, su primera hija.

Publicado por CHV Noticias

Pangal Andrade y Melina Noto están en la cuenta regresiva para convertirse en padres por primera vez y, antes de la llegada del bebé, el deportista sorprendió a su pareja con un especial regalo. 

Los comunicadores se encuentran preparando todo para la llegada de Alanna, que sucederá dentro de las próximas semanas, y para eso se han preocupado de cada detalle.

 

Por lo mismo, el exchico reality quiso adelantarse a cualquier inconveniente y encontró una ingeniosa solución para que la trasandina se pueda movilizar por su casa en el Cajón del Maipo junto a la recién nacida

El regalo de Pangal Andrade

Fue la propia Melina Noto quien mostró los detalles a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Siempre nos dicen que es un problema llegar a casa, que cómo voy a llegar con el bebé… Encontramos la solución”, adelantó con emoción. 

Seguido de eso enfocó un auto eléctrico que Pangal le regaló para que se pueda mover con tranquilidad y sin hacer ruido por el sector. 

“Para subir todas las compras y no molestar absolutamente a nadie. No tiene ruido”, agregó el deportista. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia

Katia Hoffmann, segundo lugar en el concurso Miss Valdivia, acuchilló a otra joven a la salida de un local nocturno. A través de redes sociales, se han viralizado registros del enfrentamiento.

09/09/2025

“Me dijo que debíamos…”: Hija reveló relato clave del ritual mapuche donde murió su padre

En agosto, una ceremonia de sanación realizada a orillas del río Pilmaiquén terminó con una adolescente de 15 años y un hombre adulto fallecidos, tras ser arrastrados por el caudal. Este es un testimonio de una testigo.

09/09/2025

Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas

El siniestro está afectando a una propiedad entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo.

09/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025
Publicidad