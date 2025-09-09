“Encontramos la solución”: Pangal Andrade sorprendió a Melina Noto con especial regalo para su bebé - Chilevisión

El exchico reality tuvo una idea para resolver una situación que les generaba problema ante la inminente llegada de Alanna, su primera hija.
Pangal Andrade y Melina Noto están en la cuenta regresiva para convertirse en padres por primera vez y, antes de la llegada del bebé, el deportista sorprendió a su pareja con un especial regalo.
Los comunicadores se encuentran preparando todo para la llegada de Alanna, que sucederá dentro de las próximas semanas, y para eso se han preocupado de cada detalle.
Por lo mismo, el exchico reality quiso adelantarse a cualquier inconveniente y encontró una ingeniosa solución para que la trasandina se pueda movilizar por su casa en el Cajón del Maipo junto a la recién nacida.
Fue la propia Melina Noto quien mostró los detalles a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.
“Siempre nos dicen que es un problema llegar a casa, que cómo voy a llegar con el bebé… Encontramos la solución”, adelantó con emoción.
Seguido de eso enfocó un auto eléctrico que Pangal le regaló para que se pueda mover con tranquilidad y sin hacer ruido por el sector.
“Para subir todas las compras y no molestar absolutamente a nadie. No tiene ruido”, agregó el deportista.