“Encontramos la solución”: Pangal Andrade sorprendió a Melina Noto con especial regalo para su bebé - Chilevisión

Pangal Andrade y Melina Noto están en la cuenta regresiva para convertirse en padres por primera vez y, antes de la llegada del bebé, el deportista sorprendió a su pareja con un especial regalo.

Los comunicadores se encuentran preparando todo para la llegada de Alanna, que sucederá dentro de las próximas semanas, y para eso se han preocupado de cada detalle.

Por lo mismo, el exchico reality quiso adelantarse a cualquier inconveniente y encontró una ingeniosa solución para que la trasandina se pueda movilizar por su casa en el Cajón del Maipo junto a la recién nacida.

El regalo de Pangal Andrade

Fue la propia Melina Noto quien mostró los detalles a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Siempre nos dicen que es un problema llegar a casa, que cómo voy a llegar con el bebé… Encontramos la solución”, adelantó con emoción.

Seguido de eso enfocó un auto eléctrico que Pangal le regaló para que se pueda mover con tranquilidad y sin hacer ruido por el sector.

“Para subir todas las compras y no molestar absolutamente a nadie. No tiene ruido”, agregó el deportista.