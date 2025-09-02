“Estoy preocupada”: Melina Noto compartió actualización de su embarazo tras cita médica con Pangal - Chilevisión

La comunicadora argentina usó su Instagram para compartir una selfie en la que aparece con el padre de su futura guagua y compartió un texto tras una visita al doctor.

Melina Noto acudió a sus historias de Instagram este martes para actualizar el estado del embarazo de su primera hija con su pareja, el deportista Pangal Andrade.

La comunicadora argentina publicó una selfie con su enamorado luego de, según ella misma escribió, una visita al médico para monitorear la condición del feto.

"Hoy fuimos a ver a nuestra gordita que ya pesa 2,400 kg", escribió en la plataforma junto a la foto donde aparecen sonrientes en la foto

Si bien no entregó mayores detalles, también expresó su inquietud por el peso de su hija una vez que nazca, sin dejar de lado el sentido del humor: "Me estoy riendo pero estoy preocupada".

Fue en marzo cuando Noto y Andrade anunciaron que se convertirían en padres: "Definitivamente se nos viene un año de nuevas aventuras, emociones y de una nueva forma de amor".

En tanto que el lunes compartió imágenes en la red social de su baby shower en el Cajón del Maipo, celebración a la que asistieron algunas celebridades del espectáculo y, por supuesto, familiares de la pareja.

Mira la historia a continuación: