“Se acerca”: Melina Noto mostró su avanzado embarazo a semanas de dar a luz a su hija con Pangal Andrade - Chilevisión

28/08/2025 16:30

“Se acerca”: Melina Noto mostró su avanzado embarazo a semanas de dar a luz a su hija con Pangal Andrade

A través de redes sociales, la comunicadora lució su abultada panza a la espera de Alanna, su primera hija junto a su pareja.

Publicado por CHV Noticias

Melina Noto se encuentra en las últimas semanas antes de dar a luz a Alanna, su primera hija junto a Pangal Andrade. A través de Instagram, la comunicadora mostró su avanzado embarazo.

Por medio de una historia, lució su panza abultada y señaló que "ya estamos en 33 semanitas, se acerca cada vez más el momento de conocer a Alanna".

Ante esta inminente llegada, la argentina indicó que también vive sus últimos días de trabajo para iniciar su periodo de prenatal.

La dulce espera de Melina Noto y Pangal Andrade

En marzo de este año, Melina y Pangal comunicaron oficialmente que esperaban a su primera guagua.

"Estamos muy emocionados por compartirles la mejor noticia de la vida! Vamos a ser padres! Estamos muy felices! Y definitivamente se nos viene un año de nuevas aventuras, emociones y de una nueva forma de amor", señaló la pareja en una tierna publicación.

En junio de este año, la pareja celebró una revelación de género en el Cajón del Maipo. En esa oportunidad, informaron que su bebé será una niña y la llamarán Alanna.

Hace pocos días, Melina realizó su primer baby shower en Buenos Aires, Argentina, donde estuvo rodeada de familiares y amigos.

Revisa las fotos de Melina Noto:

