“Me angustia demasiado”: La frustración de Meli Noto por molesto síntoma a sus 7 meses de embarazo - Chilevisión

La comunicadora compartió su descargo con sus seguidores, y señaló que “hay días que me siento genial y días como hoy que me siento pésimo".

Melina Noto compartió con sus seguidores una molesta consecuencia de su embarazo que sufre a sus 7 meses de gestación.

La comunicadora reveló que sigue con vómitos pese a lo avanzado de su embarazo y señaló que “me angustia demasiado no poder controlarlo, aunque tomo medicación”.

La pareja de Pangal Andrade definió la situación en su Instagram como “lo no tan lindo del embarazo” y preguntó a sus seguidoras si alguien más pasó por la misma experiencia.

La respuesta de sus seguidoras

Al rato de compartir su testimonio, la comunicadora subió una segunda historia en la que muestra la gran cantidad de mensajes que recibió de personas que habían pasado por la misma situación.

“Me sorprende a la cantidad que le pasa lo mismo, de mis amigas y conocidas no tenía a nadie”, escribió.

“Tomo pluriamin y hasta 4 al día. No me alienta mucho ver que les pasó hasta el último día de embarazo, pero sí saber que no soy un bicho raro”, agregó.

Por último, reflexionó que “hay días que me siento genial, días como hoy que me siento pésimo, pero, sin embargo, sé que va a valer la pena”.