Baby boom 2025 en la farándula chilena: Estas son las celebridades que esperan hijos - Chilevisión

12/08/2025 10:02

Baby boom 2025 en la farándula chilena: Estas son las celebridades que esperan hijos

Desde cantantes y presentadores de televisión hasta influencers y figuras del entretenimiento, las historias de embarazos han marcado tendencia en el mundo del espectáculo nacional durante este año.

Publicado por CHV Noticias

El 2025 parece haber llegado con una ola de dulces noticias para el espectáculo chileno. Varias figuras de la televisión, la música y las redes sociales están viviendo la experiencia de la maternidad y paternidad, y han compartido con sus seguidores la emoción de esta etapa.

Emilia Dides, Joaquín Méndez, Ignacia Antonia, Fernanda Salazar, Rocío Marengo, Sabrina Sosa, Angie Alvarado y Melina Noto han abierto sus corazones para mostrar la intimidad y las emociones que acompañan la llegada de un nuevo integrante a sus familias.

Emilia Dides y Sammis Reyes

La ex Miss Universo Chile y el exjugador de fútbol americano sorprendieron esta semana con un anuncio emotivo desde Dubái: un video donde él besa el vientre de ella, acompañando la frase “El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”.

Joaquín Méndez y Amanda Martínez

El animador y ex chico reality Joaquín Méndez anunció la espera de su primer hijo con la odontóloga Amanda Martínez. La pareja anunció su embarazo en un tierno video con una ecografía, generando una ola de cariño entre sus seguidores.

Ignacia Antonia y AK4:20

La influencer confirmó su embarazo y la espera de una niña con su pareja, el cantante urbano AK4:20. Su anuncio incluyó una ecografía, los famosos “somos tres” y tiernas imágenes con zapatitos de bebé.

Melina Noto y Pangal Andrade

La pareja anunció su embarazo en marzo y recientemente revelaron el sexo (femenino) y el nombre planeado para su hija. Organizaron una celebración íntima con familiares para compartir la noticia. En redes, Melina mostró su pancita de 25 semanas mientras entrenaba, y Pangal comentó que, aunque ha sido un embarazo difícil por síntomas y desplazamientos laborales, están felices.

Fernanda Salazar y Juan José Ramdohr

La actriz decidió bajarse de una teleserie debido a complicaciones de salud derivadas de su embarazo, del cual será madre por segunda vez. Lo confirmó por Instagram, aclarando que la decisión se tomó por precaución.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Tras más de una década de relación, la comunicadora argentina Rocío Marengo anunció a través del programa Primer Plano que está embarazada de 10 semanas. Compartió su sueño cumplido con emoción y publicó una ecografía junto a su mensaje: “Mi sueño siempre fue ser mamá”.

Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos

La modelo argentina Sabrina Sosa y el futbolista chileno Joaquín Montecinos anunciaron en abril su embarazo con un emotivo video que mostró reacciones de familiares. "Nuestro amor encontró su forma más pura, un pequeño latido comenzó a sonar", expresó Sabrina en la publicación.

Angie Alvarado y Rodolfo Kamke

La influencer Angie Alvarado anunció su primer embarazo junto a su esposo Rodolfo Kamke con una romántica sesión de fotos. En sus redes expresó: “El camino no fue fácil, pero jamás dejamos de creer en Dios… Gracias por mostrarnos que tus tiempos siempre son perfectos”.

