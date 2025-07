VIDEO | Fernanda Salazar confirmó que está embarazada: Tomó compleja decisión laboral - Chilevisión

La actriz chilena salió al paso de las especulaciones y reveló que está esperando a su segundo hijo, fruto de su relación con el realizador audiovisual Juan José Ramdohr.

La actriz Fernanda Salazar salió al paso de los rumores y confirmó que está embarazada, razón por la que tomó una compleja decisión laboral.

A través de Instagram, Salazar compartió una historia con el siguiente texto: "Jamás pensé que iba a ser parte de teorías de conspiración. Les explico en breve. Calma".

El comentario hace referencia a una teleserie en la que ella formaba parte del elenco. Sin embargo, tras la salida de un video promocional, sus seguidores se percataron que fue reemplazada por otra actriz. Esto desató una serie de especulaciones en redes sociales.

Ante esto, horas más tarde, Fernanda aclaró la situación en la misma red social. "Está todo bien, lo que pasa es que, efectivamente, estoy esperando una guagüita", partió diciendo.

Fernanda Salazar espera su segundo hijo

La intérprete explicó que durante esta primera etapa de embarazo "he tenido ciertas complicaciones que no son compatibles con el ritmo que tiene esta teleserie en particular".

"Hay harto movimiento, de aquí para allá, muchos traslados y está la situación de estos pozones de agua caliente que no son muy compatibles con lo que estoy viviendo ahora", afirmó.

"Por precaución conmigo, con la guagüita, con la producción llegamos a un acuerdo de que yo me iba a retirar y por eso está entrando otra actriz a hacer el personaje que iba a hacer", agregó.

De igual manera, Salazar reconoció que "obviamente, me da lata, me pena. Llevaba un rato preparándolo y me hubiese encantado estar en esta teleserie, me encantaba el personaje, pero la vida es así, nos sorprende todo el rato".

"Si algo he aprendido con mi primer hijo y ahora es que uno no tiene el control de las cosas y hay que saber soltar", dijo después.

La artista subrayó que "todo el rato me he sentido muy cuidada" y que "no hay nada malo detrás, no hay nada feo".

"Yo estoy muy contenta, estamos bien con mi guagüita, solo que tengo que tomarme las cosas con calma", cerró.

Cabe mencionar que Fernanda Salazar se convirtió en madre en mayo de 2016, cuando nació su hijo Gael, fruto de su relación con el actor Francisco Dañobeitía. Actualmente, la actriz está en pareja con el realizador audiovisual Juan José Ramdohr.