“Hoy es uno de esos días...”: Fernanda Salazar levantó las alarmas tras profunda reflexión - Chilevisión

La actriz también hizo un llamado a cuidar la salud mental, tras vivir un complejo episodio que preocupó a sus seguidores en redes sociales.

Este viernes, la actriz Fernanda Salazar despertó las alarmas en sus seguidores tras compartir una profunda reflexión en su cuenta de Instagram, donde hizo un llamado a cuidar la salud mental.

A través de su cuenta de Instagram, Salazar compartió una fotografía suya del día, acompañada por la canción "Despegar mis pies", de Olivia García.

La potente reflexión de Fernanda Salazar

Al respecto, comentó: "Hoy es uno de esos días extraños en que me traje cosas de la pega a la casa. Y no, no hablo del polerón".

En esa misma línea, la actriz agregó: "Cuiden su salud mental amigos. No siempre es fácil ni está el acceso, pero siempre podemos preguntarnos qué nos pasa y por qué nos sentimos como nos sentimos y ya eso es algo".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Aunque no entregó más detalles de lo sucedido, Salazar finalmente compartió una parte de la canción donde menciona: "Me gustaría ser un pájaro pa' despegarme de la tierra, ir contra el viento más rápido, dejar de sentirme tan ajena", causando preocupación en sus seguidores.