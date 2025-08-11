“Te esperamos con mucho amor”: Emilia Dides y Sammis Reyes compartieron importante anuncio familiar - Chilevisión

La modelo y el deportista sorprendieron con una publicación en sus redes sociales en la que dieron a entender que su familia crecerá muy pronto.

Emilia Dides y Sammis Reyes compartieron una importante noticia con sus seguidores de las redes sociales, quienes rápidamente interpretaron que estarían esperando a su primer hijo juntos.

La ex Miss Chile y el deportista compartieron la noticia con una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram, con un registro en medio de sus vacaciones.

VER MÁS DE EMILIA DIDES“El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”, dice el anuncio en donde aparece el exjugador de la NFL besando el vientre de la modelo.

Rápidamente la publicación se llenó de mensajes de cariños y felicitaciones para la pareja, en donde destacaron los de famosos como Kel Calderón, Ignacia Antonia, Vale Roth, Mayte Rodríguez y hasta la organización del Miss Universo.

Emilia Dides y Sammis Reyes se encuentran de vacaciones por Emiratos Árabes Unidos, viaje al que fueron luego de que la cantante entregara su corona en del Miss Universo Chile hace dos semanas.

El anuncio de Emilia Dides y Sammis Reyes