“Me desmorono de llanto”: Rocío Marengo reveló el insólito lugar donde supo que estaba embarazada - Chilevisión

La modelo estuvo en Primer Plano donde contó con detalles sobre la lucha que atravesó para cumplir su sueño de ser madre y cómo fue el momento en que le entregaron la noticia: "Muy a lo Marengo", aseguró.

Este domingo, Rocío Marengo confirmó en Primer Plano que está embarazada de su primer hijo y sorprendió a todos en el panel al explicar la curiosa forma en que se enteró de su estado.

La modelo tiene 10 semanas de gestación y reveló que luchó durante años para poder cumplir su deseo de ser madre. Incluso hubo un periodo en donde intentó ser madre soltera tras una breve separación con su pareja y padre del bebé, Eduardo Fort.

¿Cómo se enteró Rocío Marengo de su embarazo?

"Me dice mi familia que fue muy a lo Marengo. Yo no quería hacer un estudio de sangre porque me daba miedo. Pensaba que iba a ser otra piña en la cara", expresó Rocío respecto del proceso de fecundación in vitro al que se sometió.

En esa misma línea, agregó: "Me dice mi novio que había que hacer un estudio de sangre, ponerle fecha: 'Vas, te hacés el estudio y sea lo que sea, hay que seguir".

Marengo lo hizo, sin embargo los resultados llegaron en el momento menos esperado cuando estaba grabando para el programa de Juana Viale "Almuerza con Juana".

"Tenía que ir al programa, estaba en la mesa, una mesa divina, todos topísimos (...) Me escribe mi médica: '¿Podés hablar? Sí, sí ¿Pero terminaste de grabar? Sí, sí'", detalló la modelo. Luego la doctora confesó: "Estás embarazada".

La noticia generó un impacto tan grande en Rocío, quien confesó: "Me desmorono de llanto y toda la mesa se para y me pregunta ¡¿Estás bien?! Y yo no podía decir, recién me estaba enterando, no sabía mi marido, y les digo: 'Sí, sí. Es una buena noticia".

Finalmente, Marengo confesó que en ese momento se levantaron las sospechas en su equipo de trabajo, las que se hicieron más fuertes a medida que su cuerpo comenzó a cambiar, lo que aumentó los rumores en Argentina.

Revisa la entrevista a Rocío Marengo: