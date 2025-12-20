ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país - Chilevisión

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

Durante la tarde de este sábado se registró un fuerte sismo en el norte del país, más específicamente en la región de Tarapacá.

Si bien el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó de manera preliminar a través de redes sociales que la magnitud fue de 5.1, en el último informe elevó la cifra a 5.2.

En la misma línea, el organismo confirmó que el epicentro tuvo lugar a 86.5 km al noreste de la Mina Collahuasi.

Senapred reporta monitoreo

De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo se percibió en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.