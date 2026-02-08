“Besos al cielo, mi flaca”: El emotivo mensaje de la hermana de Krishna Aguilera en su cumpleaños - Chilevisión

Cristal Aguilera, hermana de la joven asesinada en San Bernardo, utilizó su cuenta de Facebook para compartir fotografías y una dedicatoria conmemorando el cumpleaños de Krishna.

Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, compartió un sentido mensaje a través de redes sociales conmemorando el cumpleaños de la joven que cumpliría 20 años.

Cabe recordar que Krishna fue asesinada en octubre del año pasado, luego de que se perdiera su rastro tras ir de fiesta a una discoteca en San Bernardo. Su familia lo ha denominado un "narcofemicidio".

"Cada dolor me da más fuerzas para seguir adelante y hacer justicia por ti, hermana mía", agregó en su escrito Cristal, mientras Juan Beltrán, el principal sospechoso de la familia, se mantiene privado de libertad.

Hermana de Krishna Aguilera dedica conmemora su cumpleaños

En la publicación de Cristal Aguilera que generó diversos comentarios en la red, se pueden ver imágenes del grupo familiar visitando la tumba de Krishna en el cementerio, conmemorando lo que sería el día de su cumpleaños número 20.

"Hoy estaría de cumpleaños, hermana mía, y aunque ya no estés físicamente aquí, sigues viviendo en cada rincón de mi corazón. Siento una pena profunda en mi alma", declaró en el mensaje para su hermana Krishna.

"Te amo con el alma, te extraño más de lo que las palabras pueden explicar. Daría mi vida entera por volver a abrazarte, por sentir tu olor una vez más, por escucharte reír", continuó.

"Sé que ahora estás en un mundo mejor con Dios, sin sufrimiento ni maldad. Eso me da un poco de paz, aunque el vacío que dejaste nunca se llenará. Besos al cielo, mi flaca hermosa, feliz cumpleaños al cielo. Te amamos hoy, mañana y siempre", finalizó.