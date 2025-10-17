 ¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo - Chilevisión
17/10/2025 12:30

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El sábado 4 de octubre fue la última vez que fue vista Krishna Aguilera, la joven de 19 años a quien se le perdió el rastro en San Bernardo tras ir de fiesta a una discoteque.

El único detenido por la desaparición es el principal sospechoso de la familia: Un hombre de 44 años identificado como Juan Beltrán, quien fue capturado la madugada del jueves.

Cristal, la hermana mayor de Krishna, ha hablado en Contigo en la Mañana y entregó diversos antecedentes que han permitido dar forma al caso y armar una secuencia de hechos desde la última noche en que supieron de ella.

Además de la preocupación por el estado de la joven, el caso ha suscitado interés por las extrañas circunstancias que lo rodean: Registros de cámaras de seguridad, tráfico de drogas, allanamientos y pruebas de ADN obtendida de prendas son algunas de las aristas de la investigación.

Cronología del Caso Krishna Aguilera

        • Entre agosto y septiembre, Krishna y su hermana Cristal se cambian de domicilio porque la primera "temía por su vida". Según dijo a Cristal, "corría peligro" por un hombre de 44 años, identificado como Juan Beltrán.
        • Krishna asiste a una discoteque el 4 de octubre acompañada por este mismo sujeto. Cristal dice que ambos no eran pareja, aunque sí tenían un vínculo afectivo.
        • Tras la fiesta, por motivos que se desconocen, dejó en auto a Krishna no en su casa actual, sino que en su domicilio anterior, un block de departamentos en San Bernardo.
        • Cámaras de seguridad captan a Krishna caminando por la calle esa madrugada
        • Sin embargo, en un nuevo video se evidencia que hay más personas en la camioneta que iba Krishna, pero nadie más bajo. "Este hombre quiso hacer como que fue a dejarla, pero no la bajó nunca de la camioneta", planteó Cristal.
Krishna la noche de su desaparición
        • El 10 de octubre el caso aparece por primera vez en un medio masivo de comunicación en el matinal Contigo en la Mañana.
        • Un equipo de Contigo en la Mañana encuentra la casa del sospechoso de 45 años. Vecinos dicen que abandonó el inmueble y aseguran que sostenía encuentros con menores de edad.
        • El 16 de octubre, Beltrán es detenido por la PDI en San Bernardo. Hasta el cierre de esta nota no ha colaborado con la investigación y evalúan acusarlo de obstrucción.
        • Ese mismo día cuatro viviendas fueron allanadas por la PDI por el caso de Krishna. Estos domicilios tendrían en común que funcionarían como puntos de venta de droga.
        • Revelan inédito video del sospechoso saliendo de su departamento con bolsas de gran tamaño y guardándolas en el maletero de un auto.
        • En el allanamiento a la casa del detenido se encontraron celulares y ropa que podrían estar relacionados con Krishna.
        • La PDI citó el viernes 17 de octubre a la familia para realizar exámenes de ADN.

