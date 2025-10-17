¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo - Chilevisión

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

El sábado 4 de octubre fue la última vez que fue vista Krishna Aguilera, la joven de 19 años a quien se le perdió el rastro en San Bernardo tras ir de fiesta a una discoteque.

El único detenido por la desaparición es el principal sospechoso de la familia: Un hombre de 44 años identificado como Juan Beltrán, quien fue capturado la madugada del jueves.

Cristal, la hermana mayor de Krishna, ha hablado en Contigo en la Mañana y entregó diversos antecedentes que han permitido dar forma al caso y armar una secuencia de hechos desde la última noche en que supieron de ella.

Además de la preocupación por el estado de la joven, el caso ha suscitado interés por las extrañas circunstancias que lo rodean: Registros de cámaras de seguridad, tráfico de drogas, allanamientos y pruebas de ADN obtendida de prendas son algunas de las aristas de la investigación.

Cronología del Caso Krishna Aguilera

Entre agosto y septiembre, Krishna y su hermana Cristal se cambian de domicilio porque la primera "temía por su vida" . Según dijo a Cristal, "corría peligro" por un hombre de 44 años, identificado como Juan Beltrán. Krishna asiste a una discoteque el 4 de octubre acompañada por este mismo sujeto . Cristal dice que ambos no eran pareja, aunque sí tenían un vínculo afectivo. Tras la fiesta, por motivos que se desconocen, dejó en auto a Krishna no en su casa actual , sino que en su domicilio anterior, un block de departamentos en San Bernardo. Cámaras de seguridad captan a Krishna caminando por la calle esa madrugada . Sin embargo, en un nuevo video se evidencia que hay más personas en la camioneta que iba Krishna, pero nadie más bajo. "Este hombre quiso hacer como que fue a dejarla, pero no la bajó nunca de la camioneta", planteó Cristal.



Krishna la noche de su desaparición