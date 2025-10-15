Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso - Chilevisión

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

La familia de Krishna Aguilera, joven desaparecida tras salir a una discoteque en San Bernardo, dio a conocer en Contigo en la Mañana nuevos registros del día en que fue vista por última vez.

Hasta el momento, se sabía que la joven salió la noche del sábado 4 de octubre junto a un hombre de 45 años, quien la habría dejado hasta las afueras de un block de departamentos tras la fiesta.

Sin embargo, Cristal, hermana de la mujer desaparecida, aportó nuevos datos que darían un vuelco en lo que se conocía hasta ahora.

Nuevo video daría vuelco en desaparición de Krishna Aguilera

La familia reveló que tuvo acceso a un video inédito en el que se ve cuando Krishna sale de su casa, celular en mano, se dirige hasta un vehículo y se sube a una camioneta roja donde estaría el hombre que apuntan como prinicpal sospechoso.

Según información reunida por Cristal, personas que asistieron esa noche al local nocturno vieron a su hermana con el mencionado sujeto.

Sin embargo, un nuevo video revelado en Contigo en la Mañana muestra a la misma camioneta roja, que correspondería a la del hombre, dejando a una mujer en el mencionado block de departamentos.

Pero, de acuerdo a la familia de la desaparecida, esa persona no sería Krishna: "No es ella. La camioneta sí es de él, porque se la compró hace poco. En el video sale que hay gente arriba de la camioneta, pero no se baja nadie".

Ahora, la hermana cree que "este hombre quiso hacer como que fue a dejarla, pero no la bajó nunca de la camioneta".

Cabe mencionar que, hasta el momento, el sospechoso se mantiene inubicable. El matinal de Chilevisión se dirigió hasta su domicilio, pero vecinos aseguran que no lo ven hace más de dos semanas.

Mira el video acá: