 Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámaras de seguridad captan violenta golpiza a dos conserjes en edificio de Santiago Centro Conmoción en Curanilahue: Adulto mayor desaparecido fue encontrado por su hijo y falleció a los pocos minutos Cometieron grave error: Así cayó peligrosa banda que asaltaba a estudiantes universitarios “Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz Revelan inquietante conducta del hombre que vio por última vez a Krishna Aguilera: “Se fue hace 10 días”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/10/2025 13:16

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

Publicado por CHV Noticias

La familia de Krishna Aguilera, joven desaparecida tras salir a una discoteque en San Bernardo, dio a conocer en Contigo en la Mañana nuevos registros del día en que fue vista por última vez.

Hasta el momento, se sabía que la joven salió la noche del sábado 4 de octubre junto a un hombre de 45 años, quien la habría dejado hasta las afueras de un block de departamentos tras la fiesta.

Sin embargo, Cristal, hermana de la mujer desaparecida, aportó nuevos datos que darían un vuelco en lo que se conocía hasta ahora. 

Nuevo video daría vuelco en desaparición de Krishna Aguilera

La familia reveló que tuvo acceso a un video inédito en el que se ve cuando Krishna sale de su casa, celular en mano, se dirige hasta un vehículo y se sube a una camioneta roja donde estaría el hombre que apuntan como prinicpal sospechoso.

Según información reunida por Cristal, personas que asistieron esa noche al local nocturno vieron a su hermana con el mencionado sujeto.

Sin embargo, un nuevo video revelado en Contigo en la Mañana muestra a la misma camioneta roja, que correspondería a la del hombre, dejando a una mujer en el mencionado block de departamentos.

Pero, de acuerdo a la familia de la desaparecida, esa persona no sería Krishna: "No es ella. La camioneta sí es de él, porque se la compró hace poco. En el video sale que hay gente arriba de la camioneta, pero no se baja nadie".

Ahora, la hermana cree que "este hombre quiso hacer como que fue a dejarla, pero no la bajó nunca de la camioneta".

Cabe mencionar que, hasta el momento, el sospechoso se mantiene inubicable. El matinal de Chilevisión se dirigió hasta su domicilio, pero vecinos aseguran que no lo ven hace más de dos semanas.

Mira el video acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tienen que pedirlo o no lo reciben: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias

Una cámara de seguridad del local afectado registró el momento en que al menos cinco delincuentes robaron varios productos. El dueño del recinto reportó $20 millones en pérdida.

15/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025

Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante

La bailarina reconoció que está conociendo a alguien y aclaró la razón por la que no ha mostrado los detalles en sus redes sociales.

15/10/2025

Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

15/10/2025