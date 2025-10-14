VIDEO | Cámaras muestran inquietante dato de joven que desapareció tras ir a una disco en San Bernardo - Chilevisión

Un nuevo antecedente fue revelado en el caso de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que lleva 10 días desaparecida tras salir a una discoteca con un adulto de 45 años a comienzos del mes de octubre.

De acuerdo a lo relatado en Contigo en la Mañana por Cristal, la hermana, Krishna fue vista con el principal sospechoso, el indiviudo que era un conocido de la joven aunque no eran pareja.

El inquietante dato en la desaparición de joven de 19 años en San Bernardo

De acuerdo al testimonio de la familia, el principal sospechoso de la desaparición de la joven les aseguró haber llevado en su auto a la joven hasta su supuesto domicilio tras la fiesta.

Sin embargo, el registro de cámaras de seguridad mostró que la dejó en las afueras de un block de departamentos y el entorno de Krishna asegura que no era su domicilio actual, ya que habían dejado de vivir ahí hace un mes.

Lo anterior alertó a la familia de la joven. "El tipo me la secuestró, me la debe tener muerta, aunque me duela el alma, yo sé que este tipo no me la tiene viva", especuló su hermana a Chilevisión.