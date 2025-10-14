“Ella temía por su vida”: Qué se sabe de la desaparición de joven que fue a disco en San Bernardo - Chilevisión

Cristal, su hermana, ha concedido diversas entrevistas para entregar antecedentes sobre la noche en que se le perdió el rastro. Su principal sospechoso es un hombre de 45 años, pues asegura que "lo tenía todo planificado".

Diez días desaparecida cumple Krishna Aguilera Yáñez, una joven de 19 años que fue vista por última vez en una discoteca en San Bernardo a la que asistió en compañía de un hombre de 45 años.

Su hermana, Cristal, relató en Contigo en la Mañana que ambos tienen un vínculo afectivo y sentimental aunque no eran pareja, lo que ha alimentado las sospechas de la familia.

Este sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, llevó en su auto a la joven hasta las afueras de un block de departamentos tras la fiesta. ¿El problema? No es su domicilio actual. Tanto Krishna como Cristal habían dejado de vivir ahí hace un mes.

Cámaras de seguridad captaron a la mujer caminando por el lugar a altas horas de la madrugada, luego se le perdió el rastro. Intentando encontrar respuestas, su hermana escribió al hombre, pero este dejó de contestar los mensajes.

La inquietante teoría de la hermana de Krishna

Entre los antecedentes que ha entregado, Cristal deslizó un presunto conflicto entre su hermana y el hombre. Aunque no entró en mayores detalles, si dejó entrever que habría más personas involucradas.

“Mi hermana cometió un error. Hizo algo que no debía haber hecho y que involucra a este sujeto”, afirmó la hermana, pues relató que a Krishna le quitaron el celular en medio de una riña y que una "información" llegó hasta el individuo.

“Desde ahí cambió el comportamiento hacia mi hermana, no se hablaron en un mes, ahora la invitó a la discoteca y no se supo más de ella”, relató.

"Esta persona hizo como si nada pasara para llegar a este instante, para secuestrar a mi hermana y desaparecerla, lo tenía todo planificado. Ella me había comentado que estaba en peligro".

"Mi hermana me dijo que temía por su vida"

Por esto, Cristal ha planteado que el misterioso hombre es el responsable de la desaparición: "el tipo me la secuestró, me la debe tener muerta, aunque me duela el alma, yo sé que este tipo no me la tiene viva", especuló en Chilevisión.

Es más, también reveló que dejaron de vivir en el departamento antes mencionado por seguridad, pues señaló que Krishna sentía miedo de este individuo: "Ella me pidió, llorando, que saliéramos de donde estábamos viviendo".

“Ella me pidió que saliera de dónde estábamos viviendo, porque ella corría peligro por este sujeto… Él es el culpable. Mi hermana me dijo, que ella temía por su vida”, recalcó.

⭕️ Ayúdanos a encontrar a:

Krishna AGUILERA YÁÑEZ, extraviada el 04.OCT.025 en la Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.



Más detalles en: https://t.co/B2QB8b72Xe pic.twitter.com/XSVH9Kw8qM — PDI Chile (@PDI_CHILE) October 10, 2025

Si bien aclaró que habían perdido el contacto, la hermana de la joven desaparecida mencionó que ambos lo retomaron poco antes de ir a esta discoteque. Ahora pide respuestas ante la angustia de no saber sobre su paradero.

"Nosotros como familia estamos desesperados, de verdad. Yo he llegado y tocado todas las puertas. (...) Es desesperante, pero aquí yo sigo fuerte, porque no me voy a cansar hasta encontrarla, pasen días, semanas o meses", advirtió Cristal.

Fiscalía y la Policía de Investigaciones investigan el caso y, entre las piezas clave, se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad de la noche en que desapareció. La PDI divulgó una imagen con su descripción física y morfológica para recibir antecedentes sobre su paradero.