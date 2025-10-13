Hermana de joven desaparecida tras ir a disco revela su teoría: “Aunque me duela en el alma...” - Chilevisión

Cristal, hermana de Krishna Aguilera Yáñez, dio a conocer más detalles del extravío de su hermana, ocurrido la semana pasada.

Conmoción ha generado la desaparición de Krishna Aguilera Yáñez, una joven de 19 años a quien se le perdió el rastro hace nueve días tras salir a una fiesta en una discoteca.

La joven salió de su casa en San Bernardo acompañada de un hombre de 45 años, a quien, según su hermana Cristal, conocía previamente.

Sin embargo, tras varios días sin pistas de su paradero, desde su círculo cercano iniciaron una campaña para encontrarla.

En conversación con Contigo en Directo, la hermana de Krishna, Cristal, dio a conocer nuevos antecedentes y señaló directamente al hombre que la acompañó aquella noche.

Según relata, todo comenzó el pasado fin de semana cuando Krishna Aguiera salió. Su hermana sabía de ese plan, por lo que inicialmente nada pareció fuera de lo común.

Al día siguiente, Cristal intentó sin éxito ponerse en contacto con su hermana. Primero la llamó a ella y, horas más tarde, al hombre que la acompañaba.

El individuo respondió y aseguró haber dejado a Krishna a las afueras de un edificio, supuestamente a petición expresa de ella. ¿El problema? Ambas jóvenes habían dejado de vivir allí hace aproximadamente un mes.

Su respuesta causó extrañeza en Cristal, pero cuando intentó conseguir más antecedentes, el hombre dejó de contestar y no ha vuelto a comunicarse desde entonces.

Desde su círculo creen firmemente que el hombre está involucrado de alguna forma en la desaparición, aunque desde Fiscalía la investigación continúa en completo hermetismo.

"El tipo me la secuestró y me la debe tener muerta", declaró su hermana. "Es lo más probable; aunque me duela en el alma, yo sé que este tipo no me la tiene viva (...) Él es el culpable, mi hermana me lo dijo. Ella temía por su vida".

"Nosotros como familia estamos desesperados, de verdad. Yo he llegado y tocado todas las puertas. (...) Es desesperante, pero aquí yo sigo fuerte, porque no me voy a cansar hasta encontrarla, pasen días, semanas o meses".

