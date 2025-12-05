 “No la reniego, la abrazo”: Naya Fácil reveló la historia detrás de su vestido en el Copihue de Oro - Chilevisión
Minuto a minuto
Criticó al juez: Felipe Berríos fue sobreseido definitivamente de cargos por abuso sexual Debate Anatel: Así quedó el sorteo y formato para el último cruce entre Jara y Kast Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía pide formalizar a otras tres piezas claves en la investigación Último debate presidencial 2025: Los 5 periodistas que conducirán el cara a cara entre Jara y Kast VIDEO | El sospechoso gesto del detenido que la policía cortó en seco: Chocó ebrio en Quinta Normal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/12/2025 18:02

“No la reniego, la abrazo”: Naya Fácil reveló la historia detrás de su vestido en el Copihue de Oro

La influencer sorprendió en la gala del certamen tras pasar por la alfombra roja con un vestido que fue ampliamente criticado.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil sorprendió este jueves en la gala del Copihue de Oro tras pasar por la alfombra roja con un vestido que fue ampliamente criticado y sorprendió con el significado detrás.

Mientras que la joven utilizó un vestido ajustado al cuerpo con escote en forma de corazón en tonos nude, a su lado venía adjunto un vestido fucsia con el mismo tipo de escote y una falda vaporosa.

El significado detrás del vestido de Naya

La influencer que cumplió 28 años recientemente explicó en su cuenta de Instagram: "Estoy con la antigua Naya al lado porque no la reniego, la abrazo".

En esa misma línea, explicó: "Ella es parte de mi historia, la que amaba el brillo flaite y el fucsia. Y acá está la nueva Naya: más adulta, más tranquila, pero igual brilla".

"No son opuestos, son la misma Naya, solo que en evolución", comentó la influencer, mientras que sus seguidores escribieron: "Me encanta que te hayas superado y dejado atrás un pasado de dolor y escasez", "Nadie me hará odiarte, mi Nayi" y "Me encanta".

Esta propuesta refleja las actitudes de la influencer, quien ha dejado en claro durante las últimas semanas que está cambiando distintos aspectos de su vida para ser su mejor versión.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

Prisión preventiva para 17 personas vinculadas a “Mafia China” en Barrio Meiggs

El tribunal decretó la cautelar más gravosa para 17 de los 18 imputados. Solo uno quedó en libertad.

05/12/2025

Pdte. Boric compartió con Santino, el niño que lloró al enterarse que se acaba su mandato

El mandatario invitó al pequeño y a su familia a conocer La Moneda, regalando un tierno momento en redes sociales.

05/12/2025

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Este importante aporte económico comenzó a ser entregado a partir de esta semana. Revisa acá fecha, monto y requisitos.

05/12/2025

“Es súper radical”: Maite Orsini reapareció en público con impactante cambio de look

La diputada fue grabada mientras compartía con algunas personas y recibía una caja con productos.

05/12/2025