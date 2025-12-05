“No la reniego, la abrazo”: Naya Fácil reveló la historia detrás de su vestido en el Copihue de Oro - Chilevisión

La influencer sorprendió en la gala del certamen tras pasar por la alfombra roja con un vestido que fue ampliamente criticado.

Naya Fácil sorprendió este jueves en la gala del Copihue de Oro tras pasar por la alfombra roja con un vestido que fue ampliamente criticado y sorprendió con el significado detrás.

Mientras que la joven utilizó un vestido ajustado al cuerpo con escote en forma de corazón en tonos nude, a su lado venía adjunto un vestido fucsia con el mismo tipo de escote y una falda vaporosa.

El significado detrás del vestido de Naya

La influencer que cumplió 28 años recientemente explicó en su cuenta de Instagram: "Estoy con la antigua Naya al lado porque no la reniego, la abrazo".

En esa misma línea, explicó: "Ella es parte de mi historia, la que amaba el brillo flaite y el fucsia. Y acá está la nueva Naya: más adulta, más tranquila, pero igual brilla".

"No son opuestos, son la misma Naya, solo que en evolución", comentó la influencer, mientras que sus seguidores escribieron: "Me encanta que te hayas superado y dejado atrás un pasado de dolor y escasez", "Nadie me hará odiarte, mi Nayi" y "Me encanta".

Esta propuesta refleja las actitudes de la influencer, quien ha dejado en claro durante las últimas semanas que está cambiando distintos aspectos de su vida para ser su mejor versión.