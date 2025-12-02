“¡Tengan un poco de humanidad!”: Naya Fácil rompió en llanto tras sufrir cancelación de su cumpleaños - Chilevisión

Según el relato de la influencer, la persona a cargo de arrendarle el lugar donde realizaría su celebración puso una serie de excusas que impidieron el festejo.

Naya Fácil estalló en llanto este martes, tras revelar que sufrió la cancelación de su cumpleaños porque la persona que le iba a arrendar el lugar se negó a último minuto.

La influencer iba a celebrar su cumpleaños número 28 en un yate en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso y gestionó el arriendo hace un mes, pero en horas de esta tarde se habría cancelado debido a la presencia de Naya en redes sociales.

Naya Fácil sufre cancelación de su cumpleaños

A través de su cuenta de Instagram y entre lágrimas, Naya Fácil explicó: "El director, presidente del Club de Yates de Algarrobo no quiere que yo arriende porque yo me dedico a los videos, no sé qué y que no quiere, tengo todas las llamadas grabadas chiquillos".

En esa misma línea, agregó: "No quiere que yo vaya porque supuestamente no cumplo con las normas (...) estaba confirmado desde hace un mes y ya lo había pagado".

Además, la influenecer explicó que entre las razones que le dieron, señalaron: "Esa señorita se dedica a videos, esa señorita tiene seguidores y son intensos".

El dueño del club, habría insistido en arrendarle el yate al presidente, pero luego le explicó a la generadora de contenidos que: "Me estan diciendo a mí que si te lo arriendo paso como a llevar una condición que es como de indisciplina (...) el dueño me dice: 'Naya, no sé qué hacer, no sé cómo ayudarte'".

Naya Fácil explicó que le cambiaron las condiciones y no podía beber alcohol. Ella accedió y luego le redujeron la cantidad de invitados de 12 a 5 personas, a lo que volvió a estar de acuerdo,pero procedieron a cancelar argumentando las razones anteriormente mencionadas.

"Me molesta, le dije: 'Oye, tengan un poco de humanidad también h... (...) ¿Por qué no me avisaron ayer o hace una semana? Para poder buscar que otra cosa hacer. Si yo hice mi cumpleaños en Algarrobo fue por el Club de Yates, no fue por la playa", argumentó la influencer.

Finalmente, Naya explicó que su intención no es hacer una funa y sólo quiso descargar sus emociones, puesto que todo estaba confirmado hasta ayer, donde incluso le entregaron la dirección del recinto: "Ayer me confirmaron que estaba todo impecable para el yate (...) que me hagan esto el dia de mi cumpleaños no corresponde", concluyó.

Revisa las publicaciones de Instagram: