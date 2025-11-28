 “Me van a comenzar...”: Naya Fácil se realizó el test del VIH y este fue el resultado - Chilevisión
Caso jardín infantil de Tiltil: Familiares exigen saber qué fármaco le suministraron a los niños ¿Jara o Kast? Esta es la gran duda de los expertos de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2025 Impacto por robo a turistas mendocinos en Chile: Argentinos toman medidas para sus viajes y compras "El Gobierno tiene que actuar ya": Jeannette Jara se manifestó por conflicto migratorio en la frontera con Perú Impacto en Valdivia: Niño de 3 años salió de jardín infantil y deambuló descalzo por la vía pública
28/11/2025 16:55

“Me van a comenzar...”: Naya Fácil se realizó el test del VIH y este fue el resultado

La influencer se realizó un chequeo completo para asegurarse de que se encuentra en buen estado de salud y luego arremetió en duros términos hacia las personas que la critican.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves Naya Fácil se realizó el test para detectar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y reveló el resultado a sus seguidores en redes sociales.

La influencer arremetió en duros términos contra quienes la insultan en internet o inventan rumores sobre ella, asegurando que este examen es una manera de "callar bocas".

Naya Fácil se realizó el test del VIH

"Vengo saliendo de la clínica. Me hice el examen del VIH para ver, como chequeo, por supuesto y aquí lo tenemos ¿Qué dice aquí? No reactivo ¡Estamos sanitas!", expresó Naya en las historias de su cuenta de Instagram y mostró el examen a la cámara.

Acto seguido, la influencer arremetió contra quienes la critican: "Cuando dije que les iba a callar la boca a todos los que hablen de mí, me refería a todos los sentidos. A mí me van a comenzar a respetar, y el que hable mal de mí ¡Que sea con argumentos y pruebas! Porque yo misma me encargaré de ir callándoles la boca".

Sin embargo, el asunto no terminó ahí, porque la influencer también dedicó palabras para los internautas de otras redes sociales: "Y para los viejas y viejos de Facebook que cuando hablan mal de mí, sacan el insulto que tengo VIH, acá tienen viejos c... de Facebook. Llénense la boca hablando ahora po', a ver si tienen otra h... que hablar de mí (...) ignorantes".

Finalmente, Naya Fácil también reveló los resultados de una mamografía, donde le encontraron un quiste que debe monitorear cada 6 meses para asegurarse de que no existan problemas.

Revisa las publicaciones de Instagram:

