 “Estoy llorando”: Naya Fácil impactó a sus seguidores con reto físico inspirado en conocido edificio capitalino - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en Torres del Paine: Reportan tragedia con un turista muerto, un desaparecido y un hipotérmico Los exuniformados que llegan al Congreso: El giro del electorado hacia rostros vinculados al orden público Las grandes derrotas de las Elecciones 2025: Estos son los nombres que quedaron fuera del Congreso El derrumbe electoral de Evelyn Matthei: Cómo se fraguó la peor derrota en su vida política Las claves detrás de la sorprendente votación de Franco Parisi y su mensaje a Kast y Jara: “Gánense los votos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 20:03

“Estoy llorando”: Naya Fácil impactó a sus seguidores con reto físico inspirado en conocido edificio capitalino

La influencer terminó evidentemente agotada y reflexionó en torno a todos los meses que le costó conseguir esta meta, que marca un antes y un después en sus niveles de resistencia física.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil impactó a sus seguidores en redes sociales tras cumplir un reto personal en el que subió más de 2000 peldaños en una máquina escaladora.

Todo esto a fin de igualar la cantidad de peldaños que existirían en el Costanera Center, cuyo edificio es el más alto de Latinoamérica y cuenta con 62 pisos en su torre principal.

¿Qué hizo Naya Fácil?

Naya le preguntó a la inteligencia artificial cuántos peldaños tenía dicho edificio y luego sentenció: "Acabo de subir todo el Costanera Center desde mi casa".

La influencer se mostró completamente agotada, con el rostro enrojecido, pero también muy orgullosa por este logro, dado que hace unos meses lloró de frustración por no poder superar los 5 minutos en la misma máquina.

Naya cumplió su meta en 45 minutos y luego agregó: "Full cardio hasta que ya no pueda más, todavía puedo más", 15 minutos después, con evidente emoción relató: "Primera vez que logro 1 hora en escaladora. Es tremendo logro para mí".

"Estoy muy feliz, muy feliz", declaró la influencer que mostró el panel de la máquina, dejando en evidencia que logró 2350 pasos y luego agregó: "Ustedes no saben lo importante que es para mí lograr una hora en escaladora es lo máximo (...) Estoy llorando", cerró.

Revisa las historias de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.

17/11/2025

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

17/11/2025

Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento

A partir de la próxima semana las familias más vulnerables del país podrán postular al beneficio y obtener un descuento en el monto de las cuentas de la luz que se verá reflejado a partir del próximo año.

17/11/2025

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025