“Estoy llorando”: Naya Fácil impactó a sus seguidores con reto físico inspirado en conocido edificio capitalino - Chilevisión

La influencer terminó evidentemente agotada y reflexionó en torno a todos los meses que le costó conseguir esta meta, que marca un antes y un después en sus niveles de resistencia física.

Naya Fácil impactó a sus seguidores en redes sociales tras cumplir un reto personal en el que subió más de 2000 peldaños en una máquina escaladora.

Todo esto a fin de igualar la cantidad de peldaños que existirían en el Costanera Center, cuyo edificio es el más alto de Latinoamérica y cuenta con 62 pisos en su torre principal.

¿Qué hizo Naya Fácil?

Naya le preguntó a la inteligencia artificial cuántos peldaños tenía dicho edificio y luego sentenció: "Acabo de subir todo el Costanera Center desde mi casa".

La influencer se mostró completamente agotada, con el rostro enrojecido, pero también muy orgullosa por este logro, dado que hace unos meses lloró de frustración por no poder superar los 5 minutos en la misma máquina.

Naya cumplió su meta en 45 minutos y luego agregó: "Full cardio hasta que ya no pueda más, todavía puedo más", 15 minutos después, con evidente emoción relató: "Primera vez que logro 1 hora en escaladora. Es tremendo logro para mí".

"Estoy muy feliz, muy feliz", declaró la influencer que mostró el panel de la máquina, dejando en evidencia que logró 2350 pasos y luego agregó: "Ustedes no saben lo importante que es para mí lograr una hora en escaladora es lo máximo (...) Estoy llorando", cerró.

Revisa las historias de Instagram: