“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón - Chilevisión

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

Naya Fácil alzó la voz luego de los rumores que la vinculaban a un robo durante su viaje a Japón junto con su hermana menor y habló en extenso con Plan Perfecto este viernes.

La influencer analizó la situación y luego ofreció disculpas públicas en su nombre y el de su hermana para quienes se hayan sentido ofendidos con lo ocurrido.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"Ojalá hubiera tanta preocupación por los robos en Chile también, pero bueno", comenzó señalando Naya en Plan Perfecto y luego explicó que se trata de un afiche de una banda de Kpop que es la favorita de su hermana Sigrid, pero que no son tan conocidos, por lo que no han encontrado artículos para comprar.

"Íbamos pasando en una calle y encontramos efectivamente el afiche de un tour que ellos van a realizar acá y es como lo primero que encontramos de ellos, entonces obviamente mi hermana desde el fanatismo se dejó llevar y sacamos este afiche publicitario", agregó la influencer.

Además, Naya aseguró que Sigrid "está súper arrepentida, está super afectada", dado que el hecho se ha catalogado como un robo entre los internautas y luego añadió: "Es un papel, un cartón".

"Queremos pedir disculpas públicas por todo esto que se ha hecho, jamás se pensó que iba a llegar tan lejos, como un robo. La verdad, si algunas personas así lo consideraron, nos disculpamos", agregó Naya en sus historias de Instagram.

La influencer explicó que, a su juicio, un robo ocurre cuando son artículos que uno debe comprar, no como en el caso de este afiche, que se encontraba a modo de publicidad en la calle.

"Mi hermana está con la media lata porque igual se dejó llevar por el fanatismo, ha hecho su mea culpa, entendió todo lo que se ha hablado en redes", complementó.

Por otra parte, la influencer reflexionó y sostuvo que ni ella ni su hermana "merecemos el odio que se está dando hacia nosotras".

Tampoco le hicimos daño a alguien (...) pido que no se me trate de odio gratuitamente porque me están llegando mensajes fuertes", cerró Naya.

Revisa las declaraciones de Naya Fácil: